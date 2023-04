"No quiero ser el eterno candidato" , señala Jorge Román, edil de Ciudadanos en su comunicado de despedida de la política, tras dos legislaturas formando parte del gobierno de Massanassa en coalición con el PP. Su nombre en cambio, sí estaba en la lista de candidaturas anunciada por el partido, por lo que su marcha deja tocada a la formación, que afirma que abrirá ahora el proceso de selección de sustituto a falta de apenas 20 días para cerrar las listas.

Roman ha anunciado su retirada en un comunicado a través de sus redes sociales. Asegura que tras ocho años, "dejaré la política en cuanto acabe la legislatura. Ya me he presentado dos veces y no quiero ser ese eterno candidato, por otra parte, es momento de centrarme totalmente en mi familia y mi negocio". Eso sí, asegura que aunque deje de estar en el ayuntamiento, "siempre me encontraréis para lo que necesitéis que esté en mi mano".

El concejal de Ciudadanos ha querido agradecer a todos las personas que le han apoyado, entre ellas los dos alcaldes con los que ha compartido gobierno, con el desaparecido "y añorado" Vicente Pastor y con "mi compañero, confidente y puedo decir amigo, Paco Comes". Hay que recordar que el PP sacó mayoría absoluta en las pasadas elecciones pero que Comes quiso contar con Roman en el gobierno, y le dio el área de comercio e industria.

"En breve cumpliré ocho años como concejal en Massanassa, ocho años que con mis aciertos y errores, he procurado trabajar lo mejor que he sabido o podido, para mi pueblo y vosotros mis vecinos", señala.