La candidata del Partido Popular de Paterna, Sara Palma, ha optado por una profunda renovación en su lista para las elecciones municipales en la que solo repite el concejal Paco Sabater (es el número 3), que además es el secretario del PP local y presidente de la Escuela y Banda de Música de La Canyada.

La histórica concejala María Villajos, actual portavoz municipal en el ayuntamiento por el PP y presidenta local no aparece en los puestos de salida de la candidatura, por primera vez en más de 25 años. Según ha podido saber Levante-EMV, la dirigente comunicó hace un tiempo al partido que no quería ir en la lista y continuar en primera línea política, aunque no han trascendido las causas que la habría llevado a adoptar esta decisión ya que ella fue la que impulsó la candidatura de Palma.

En el número dos de la lista aparece Manuel Barreiro, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Diplomado en Empresariales con 20 años de experiencia en banca y consultoría. Sustituye al empresario Santiago Salvador (expresidente de la federación de polígonos de la Comunitat Valenciana Fepeval), que fue el gran fichaje hace unos meses pero que decidió abandonar el proyecto hace unas semanas.

En el número cuatro aparece otro hombre, Julio Casillas, que es abogado en ejercicio y formador en oratoria en la Universitat de València. Tras él, Palma ha incluido en la lista a María José López (5), licenciada en Derecho y máster en Economía Bancaria y Urbanismo, y a Jesús Gómez (6), maestro con formación y experiencia en dirección de centros escolares, comunicación corporativa y relaciones públicas.

El asesor castigado por Sagredo

El actual asesor del grupo municipal Enrique Guillem (7), al que el alcalde socialista Juan Antonio Sagredo castigó en el pasado mandato, es licenciado en Geografía e Historia, además de ser una persona ligada al asociacionismo y la participación ciudadana. Por su parte, Patricia Ayllón (8) es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, certificada en Project Management, y trabaja en la gestión de proyectos sociales y fondos públicos.

Completan la lista el psicólogo de infancia y adolescencia Pepe Díaz (9), la analista fiscal en Bruselas Laura Olmedo; el ingeniero técnico Antonio González (11), el informático Sergio González y la también ingeniera Sonia Guerola (13) es ingeniera industrial y es experta en proyectos de logística, transporte e innovación. Ismael Montserrat, miembro de la Directiva del Hogar del jubilado del barrio de Campamento va en el puesto 14 y la estudiante de grado de Economía Rocío Navarro, en el 15.