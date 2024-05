Torrent enciende su 'gran hermano' de seguridad

El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha un sistema de videovigilancia compuesto por 192 cámaras distribuidas por todo el municipio. Los dispositivos están conectados al Centro de Control de la Policía Local y permitirán disponer de una panorámica en tiempo del real del tráfico de la capital de l'Horta Sud. En este sentido, los aparatos van equipados con lector de matrículas, con lo que se podrá esclarecer cualquier percance donde, por ejemplo, un conductor implicado se dé a la fuga como el atropello registrado en València el pasado domingo. El sistema también está equipado para obtener imágenes y esclarecer cualquier tipo de acto vandálico, infracción o delito. De hecho, se pondrá a disposición de otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

El proyecto, con un coste de 700.000 euros y financiado en buena parte con fondos europeos Next Generation EU, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El sistema, que ha sido instalado por la empresa Sol-Fix Engineering, integra una red de cámaras inteligentes enlazadas mediante un procesamiento avanzado de datos mediante Red 4G conectadas a una única Plataforma de gestión VMS (video management system) con imagen, vídeo más gestión Big Data de vehículos y sus matrículas. Se compone de 183 cámaras de alta definición y 9 cámaras panorámicas de 360 grados: 85 cajas con dos cámaras cada una (1 lector de matrículas y 1 domo de grabación de vídeo); 3 cajas triples (2 lectores de matrículas y 1 domo de grabación de vídeo); nueve cámaras panorámicas de 360 grados ubicadas en el polígono industrial, estas cámaras permitirán una vigilancia completa de la zona

Una cámara, en el paso intermedio de la Avinguda al Vedat / L-EMV

A la presentación ha acudido la alcaldesa Amparo Folgado, las concejalas Sonia Roca y Amparo Chust, así como el comisario de la Policía Local de Torrent, Eduardo Martínez, que ha invitado a conocer el sistema de cámaras a los policías locales de Alfafar, Paiporta, Albal, Silla y Valencia, además del comisario de la Policía Nacional. Martínez ha detallado que esta "herramienta nos permite tener un control máximo de la movilidad y el tráfico de Torrent", pero ha admitido que "tiene un transfondo total", ya que, ha avanzado que podrá ser utilizado por otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para cualquier investigación que lo requieran.

Más alla del control del tráfico

El mando policial ha puesto como ejemplo un accidente donde un conductor perdió el control del vehículo, invadió una rotonda y se emprotró contra una farola. A la llegada de la Policía Local el ocupante del coche argumentó que se bloquearon las ruedas, perdiendo el control y causando el choque. "Con esta herramienta te permite ir a este instante en concreto y reproducir el vídeo. Ahí detectamos que el hombre llevaba un movil en la mano. Ahora será sancionado y deberá pagar el coste de la reparación", ha explicado Martínez. En este sentido, ha reconocido que la grabación de imágenes permitirá revisar cualquier episodio sucedido en Torrent y que requiera de una investigación. Ya sea una pintada, daños al mobiliario o infracciones o delitos más graves serán captados por las cámaras. También matrículas de vehículos implicados cualquier tipo de situación.

Presentación de las cámaras de tráfico de Torrent. / A.T.

Folgado: "Estamos más protegidos"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, de este proyecto para optimizar la gestión del tráfico y mejorar la seguridad vial en la ciudad. "Con la instalación de estas nuevas cámaras estamos dando un salto adelante en materia de control del tráfico. Las imágenes grabadas serán una herramienta fundamental para prevenir accidentes, agilizar la circulación y disuadir conductas infractoras", ha afirmado. La mandataria ha afirmado que "damos un paso gigante y somos referencia en este tipo de sistemas" con la que "esteremos más protegidos" y "garantizamos la seguridad ciudadana". Tanto Martínez como Folgado han apuntado que este proyecto permite su ampliación y ya se trabaja en aumentar el número de cámaras. En este sentido, el jefe policial ha desgranado que para la instalación de los dispositivos actuales se hizo un estudio de campo para encontrar los puntos concretos por vigilancia y tráfico.

Así funcionan las cámaras

José Antonio Soriano, de la empresa Sol-Fix Engineering, ha explicado que el sistema es controlado por agentes de la Policía Local, concretamente 16, desde el centro de Control, en la oficina del Parc de Trénor que ha acogió un método similar hace quince años pero que fue cerrado. Soriano ha revelado que este software solo está al servicio de ayuntamientos y no de particulares, dado el alcalde que tiene. Además ha indicado que los agentes al cargo, que han recibido una formación específica, no están viendo las cámaras en vídeo real, pero sí permite descargar un vídeo de tiempo concreto y de día específico para su visionado y comprobar cualquier accidente u otra infracción o delito. En este sentido, ha resaltado que el sistema permite ir avanzando en otras acciones como controlar el alumbrado público o la velocidad de los vehículos (al especificar el tiempo transcurrido entre un punto y otro), aunque ha remarcado que esta opción no tiene validez para sanciaonar a conductores.