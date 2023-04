El Partido Popular de Benetússer reclama mejoras en el servicio de la Policía Local, con una mayor apuesta por la proximidad. La formación arguye hacerse eco de una reclamación vecinal y propone incrementar el número de agentes que patrullan a pie por los barrios, para que "estén al lado del ciudadano", especialmente en las zonas de mayor afluencia de personas, los parque públicos y las zonas deportivas.

Además, la portavoz popular Laura Chulià y candidata a las elecciones municipales ha denunciado que uno de los vehículos del cuerpo policial local ha estado circulando durante dos meses sin tener la ITV en vigor. "Estaba caducada desde el mes de enero", afirma a la vez que aporta una fotografía para corroborar su versión.

Se trata de un vehículo oficial que los agentes de Benetússer comparten con el retén de Sedaví, como ya denunció la popular en el pasado mes de marzo, sesión en la que asegura no obtener respuesta por parte del equipo de Gobierno.

Este hecho denota "la dejadez y el abandono de los socialistas en asuntos como la seguridad -, asegura-. No se puede permitir que un vehículo que debe servir para proteger a los ciudadanos, transite por nuestro municipio sin pasar las revisiones pertinentes que exige la normativa en materia de circulación".

La alcaldesa niega los hechos

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha negado esta circunstancia ante la consulta de Levante-EMV y asegura que comprobó el estado de la ITV del vehículo en cuestión a la mañana siguiente de la sesión plenaria en la que el PP de Benetússer lanzó la pregunta.

Ante la fotografía, la primer edil sólo puede aventurar que puede que el vehículo no llevara actualizada la pegatina, circunstancia que desconoce. "Si no llevaba la pegatina pegada, no hay disculpa porque es obligatorio, evidentemente -, expresa-. Pero no ha circulado sin la ITV en regla".

Patrullas con más agentes

En respuesta a la exigencia de incrementar la presencia policial de proximidad, Sanz afirma que el Ayuntamiento de Benetússer ha duplicado el número de agentes de las patrullas policiales -"la gente lo ha notado", comenta-, aunque es consciente de la necesidad de seguir incrementado el personal de la Policía Local.

La alcaldesa explica que, en la actualidad, cuentan con cinco agentes por cada turno -antes sólo eran tres- que patrullan los barrios con dos motocicletas, adquiridas en diciembre del año 2020, y un coche. "Ahora son cinco, incluso en los días con menos personal -, relata-. A ellos se suman los agentes que están fijos en el retén".