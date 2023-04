La Dansa dels Porrots, un dels principals patrimonis immaterials de Silla, estarà present en diferents racons de la ciutat, a través d'una col·lecció d'escultures que ha encomanat l'ajuntament. Les diferents postures que conformen el ritual del ball van a ser reproduits en metall i instal·lats en diferents ubicacions.

En total seran nou els conjunts dedicats a aquesta tradició artística que reviu cada any el dia gran de les festes. La primera se situarà en l'entrada de la plaça de la Torre i serà la que represente la figura anomenada "costat", on balladors i balladores estenen la cama de manera que els peus queden junts. Al mateix temps, un braç queda en pitxers, i amb l'altra mà subjecten el porrot, el qual reposa en el sòl, mentre miren desafiadors a la seua parella.

Fa uns dies, l'alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, juntament amb el dissenyador local d'aquestes escultures de ferro amb relleu i calat, Carles González, es varen desplaçar fins a l'empresa de Silla on estan sent realitzades les escultures per a conéixer de primera mà tot el procés de creació.

Espais emblemàtics

Aquestes figures són les primeres de la sèrie de nou conjunts que s'instal·laran en diferents punts emblemàtics del municipi amb la finalitat d'embellir la població alhora que es posa en valor i es dona a conéixer aquesta dansa que ha arribat a ser tot un símbol de la cultura popular de la localitat.

L'alcalde de Silla Vicente Zaragozá ha destacat que “per als veïns i veïnes de Silla mantindre viva la mil·lenària dansa és un motiu d'orgull". "Per això, continuem treballant posant en valor les nostres arrels i els senyals d'identitat del nostre poble", conclou.