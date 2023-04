Es la octava vez que se presenta para alcalde de Torrent, un cargo en el que lleva 25 años en dos etapas diferentes. Hubo rumores de que no se volvería a presentar...

Más que rumores, era impaciencia de la gente. Los medios, sobre todo, insisten e insisten y cuando llegó el momento lo dije. Hace mes y medio que tengo la lista aprobada cuando los demás casi ni llegan. No era un tema de no querer sino de que las cosas tienen todas su momento.

Acaba un mandato difícil, con una pandemia de por medio.

Han sido cuatro años muy raros. Nosotros aprovechamos el momento en que la administración tuvo que parar obligatoriamente por la pandemia para planificar, para trabajar y para pensar qué teníamos que hacer los próximos cuatro años en la ciudad. De ahí salió un documento importante de inversiones, que la gente ya reconoce, el plan Ficus.

¿Qué detecta el equipo de gobierno que necesita Torrent para el futuro? ¿Qué es lo que plasma ese documento o hoja de ruta?

El plan Ficus tiene varias virtudes. La primera, es que recoge todas las inversiones de todas las administraciones. Del Estado, para una nueva depuradora, de la Generalitat, de la diputación y del propio ayuntamiento. Es un plan en el que visualizas qué se va a hacer en la ciudad de Torrent en los próximos años de forma sectorial. La segunda virtud es que todas las obras están financiadas y eso es garantía de que se harán. Y el tercer punto es que muchas de las obras, sobre todo las más a pequeña escala, son producto de la lectura de las sugerencias y de los trabajos hechos por el mundo asociativo de la ciudad, lo que nos dio la ocasión de poder estudiar y definir lo que se quería y podía hacer. Por ejemplo, renovar miles de metros de pavimento de nuestra ciudad. Eso no es un capricho nuestro sino la solicitud de los vecinos que nos hicieron llegar sus propuestas.

Entiendo que de ahí salió la propuesta de convertir el entorno de la Torre en una zona peatonal...

Plataforma única. Más que peatonalización es una plataforma única. Vamos a dejar el casco antiguo de nuestra ciudad, que se ubica en l'Alter y en todo lo que rodea a la zona de la iglesia en una plataforma única con el objetivo de preservar nuestro casco antiguo urbanísticamente. Además es una forma de animar y facilitar la rehabilitación de viviendas, que ya está produciendo desde que está realizando esta inversión. Y por último, queremos darle al centro histórico ese carácter amable para que se pueda transitar por sus calles sin ningún tipo de dificultad.

Ha nombrado uno de los temas candentes no solo en Torrent sino en toda la C.Valenciana que es el tema de la vivienda. Torrent siempre ha tenido oferta de pisos de compra y de alquiler para gente joven pero ahora apenas hay o los precios están por las nubes.

El problema de vivienda es muy serio y más cuando hablamos de personas que quieren desarrollar su vida y emanciparse. Hay dos problemas: el precio del alquiler y de la nula existencia de viviendas. Efectivamente, Torrent ha sido siempre receptora de mucha gente porque aquí había precios asequibles. Pero eso ahora se ha acabado. Ha venido tanta gente de València y del área metropolitana atraídos por el atractivo de la vivienda aquí que, teniendo en cuenta que el mercado de la vivienda no es infinito, hay serias dificultades para encontrar pisos. Realmente, la dificultad es más en los pisos de alquiler porque obra nueva sí que se ha hecho bastante. En este sentido, la medida que ha tomado el gobierno de España es a corto y medio plazo pero que podrá liberar algunos centenares de viviendas a través de la Sareb. Hay algunas fincas cerradas desde hace años y no sé como se gestionará todo eso pero es una puerta abierta a dar salida a este problema.

¿Y más vivienda pública además de los pisos de la Sareb?

Hay una medida que ya llevamos en el programa electoral y es la reserva de suelo que ha hecho el ayuntamiento en el futuro suelo urbano para viviendas de VPO. En los desarrollos de Parc Central III y en su conexión con el actual hay podrá haber reservas de suelo para 1.000 viviendas de VPO. Eso será un paso importante. Esa reserva de suelo es una de las propuestas más trascendentales, el eje central, para el próximo mandato. En estos años, Parc Central se ha consolidado completamente y Reina Sofía estará acabado en tres o cuatro años. Y son zonas que resultan muy atractivas por el tipo de edificación y también por el cambio de perspectiva de la gente que, después de la pandemia, busca otra cosa: aire libre, árboles... Y ese diseño de la ciudad abierta que diseñamos ya hace 20 años es lo que ahora busca la gente.

Parc Central es uno de los diversos barrios que se han creado durante su mandato. También el de Reina Sofía que une la ciudad con el Vedat. ¿Hay suficientes servicios para todos?

Teniendo en cuenta que este verano abriremos un nuevo centro de salud de la ciudad, y ya son tres más el ambulatorio del Vedat, creo que tenemos infraestructuras sanitarias suficientes para dar un buen servicio a la ciudadanía. Eso no quita que en las futuras ampliaciones de la ciudad se tengan que hacer nuevas reservas de suelo para futuras construcciones. Yo creo que a una ciudad como la nuestra le falta una gran instalación o espacio deportivo donde se pueda concentrar todo. El deporte es el ocio del futuro, el gran entretenimiento. No solo de los niños, sino también de los adultos y personas mayores. Cada vez se hará más deporte y necesitamos tener concentradas en un mismo espacio todas las disciplinas deportivas para que cada uno encuentre, de forma libre, la posibilidad de practicar el deporte que considere. Esa es una de las necesidades en las que Torrent tendrá que pensar en el futuro. Igual que tendrá que pensar en ese gran espacio infantil y juvenil en el que ya estamos trabajando para atender a esos 10.000 niños y niñas de entre 0 a 13 años que Torrent tendrá ya siempre a partir de ahora de acuerdo con su población. Y todo esto mejorando las instalaciones que ya tenemos. No necesitamos más infraestructuras educativas. Tenemos colegios preparados para recibir a las 1.300 personas que nacían a finales del siglo XX pero ahora nacen la mitad. Esos colegios tenemos que rehacerlos a través del pla Edificant. Tenemos la ratio más baja y hay que adecuar todas estas infraestructuras educativas a los tiempos modernos. Hay cinco colegios de los que solo dejaremos la estructura. El resto se hará de nuevo con el plan Edificant.

Otra de las reivindicaciones que han resurgido con más fuerza si cabe a raíz de la pandemia ha sido la petición de más zonas verdes o espacios amplios donde pasear.

Afortunadamente, en nuestros tiempos, las zonas verdes vienen acompañadas del desarrollo urbanístico. Si la gente se percata, en la información que tenemos expuesta de Parc Central III, una zona que tiene un espacio que no llega a 100.000 metros cuadrados, hay más de 20.000 destinados a zonas verdes entre públicas y privadas. Además de 7.000 metros más de espacios públicos para utilizar en aquellos servicios que el ayuntamiento encuentre oportuno. Afortunadamente, los desarrollos urbanísticos ya te marcan bien marcado este tema hoy en día. Ya no se construyen calles donde no hay nada y las zonas verdes son las adecuadas al vecindario que pueda tener ese espacio.

¿La palabra 'expansión urbanística' continua en el diccionario de Jesús Ros?

Eso siempre ha sido más una fábula que una realidad. Solo tengo que recordar un dato: en el año 1980-81 Torrent tenía 50.000 habitantes. Ahora tiene 36.000 más, pero han pasado 43 años. O sea, el desarrollo urbanístico ha sido un desarrollo tranquilo, sosegado, no de ímpetu ni explosivo. Pero además se ha producido un desarrollo urbanístico humanizado en el que ha predominado grandes avenidas, grandes jardines y grandes espacios verdes y la reserva de suelo para las infraestructuras que tienen que irse construyendo conforme vaya creciendo la ciudad. No ha habido una nunca una expansión explosiva, en absoluto. Es más, teníamos 50.000 habitantes en Torrent y no había ni centro de salud, ni instalación deportiva, ni sala de exposiciones, ni biblioteca. Se accedía a Torrent a través de una carreterita de dos carriles desde Picanya. No había ningún servicio. En atención sanitaria solo había el ambulatorio de Santos Patronos para 50.000 habitantes. Ahora, con 36.000 habitantes más, tenemos tres pabellones cubiertos, dos piscinas cubiertas, un parque acuático en el Vedat, tres bibliotecas, varias salas de exposiciones, campos de futbol completamente renovados y un largo etcétera. E insisto: teníamos 50.000 habitantes y no teníamos nada. Nada. Y lo que hemos conseguido se ha logrado con un desarrollo urbanístico moderado y controlado, acompasado con esas avenidas y zonas verdes y fincas bajas, a excepción de aquellas altas creadas para marcar el diseño de la ciudad moderna. Hay más de leyenda que nada más.

La oposición le critica que estos últimos años se ha dedicado, básicamente, a asfaltar.

La política de los grupos de la oposición en Torrent ha sido presentar, entre todos, cinco o seis mociones al pleno...¡en cuatro años! Preguntas, un montón, pero lo que son mociones a la docena todos juntos no llegan. Se ha hecho una oposición de cámara de fotos, que también está muy bien, pero ya está. Si pavimentamos es porque los vecinos nos lo han pedido. ¿Qué aceras estamos haciendo? La que la gente nos ha reclamado. Esas críticas también han venido acompañadas de muchas mentiras. Recuerdo que cuando se anunció el plan de asfaltado, algún o alguna integrante de la oposición decía: 'el ayuntamiento se va a gastar cinco millones de euros asfaltando la Avenida de arriba a abajo'. Mentira. Nos los hemos gastado en todos los lugares menos en la Avenida. Allí hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que estaba mal. Hemos hecho una rotonda en Santo Ángel porque la gente nos lo pedía y hemos adecentado la entrada a la ciudad por la carretera de Montserrat en Villa Carmen porque la gente nos decía que la valla se estaba cayendo. Además, hemos abierto, junto con la Generalitat, el puente del Safranar porque la gente quería un acceso directo a nuestro corredor. Hemos puesto en marcha servicios tan importantes como el del Punto de Encuentro, que da un servicio espectacular y somos el único pueblo sin hospital que tiene el servicio de resonancias magnéticas. Porque la gente insistía. Aquí no hay nada que se haga por capricho u ocurrencia de algún miembro de gobierno sino de la carpeta de Urbanismo, en la que teníamos una montaña de escritos donde el ciudadano nos decía que teníamos casi 150.000 metros de peticiones de asfaltado. Y es lo que hemos hecho. Nos pueden acusar lo hacer lo que el ciudadano nos pide. Y ellos demuestran, una vez más, estar lejos de la realidad de la ciudad pero más lejos aún de lo que necesitan los torrentinos y torrentinas.

Hablando del hospital ¿alguna vez será una realidad?

Hace unos cuantos años, las Corts aprobaron el Pla d'Infraestructures Sanitàries, gobernando el PP, y en ese plan no se contemplaba en ningún caso el hospital de Torrent. Cuando lo prometieron aquí el plan ya estaba aprobado. Estoy convencido de que es mejor construir hospitales comarcales para acercar el servicio a la gente y descongestionar el tráfico que ir todos a un mismo sitio. Y también estoy seguro de que en el próximo plan estará encima de la mesa. Aunque también dependrá del gobierno que haya. La última promesa de los gobiernos populares fue una promesa fallida. Ya veremos que hacen cuando se discuta el próximo plan de infraestructuras sanitarias.