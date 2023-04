Se va a cumplir un año desde que empezase el calvario de muchos vecinos de La Pobla de Farnals y Massamagrell, que vieron como sus garajes y sótanos se inundaban de agua permanentemente. La sequía que asola la comarca ha hecho disminuir considerablemente estas inundaciones, que se determinó ocurrían por la subida del nivel freático Sin embargo, a pesar de esta mejora, los consistorios, por compromiso con los afectados que han protagonizado continuas protestas reivindicando ayudas y soluciones al conflicto, siguen trabajando unidos buscando soluciones para que sea más difícil que se vuelvan a repetir estos episodios.

Entre esos trabajos destaca el estudio encargado a Global Omnium para descartar la influencia de las acequias en el problema de filtraciones. El resultado del estudio compartido con el vecindario, indica que las acequias que separan los términos, bajo las calles Mitjagalta y Mayor necesitaban repararse, tras detectarse amplias grietas.

Los alcaldes Enric Palanca y Paco Gómez se reunieron esta semana acompañados por los técnicos municipales de ambos ayuntamientos con el responsable del estudio, y allí acordaron encargar un presupuesto para saber el importe de las reparaciones, cuyo gasto será compartido por ambas administraciones. Una inversión que podría superar los 100.000 euros, "ya que los técnicos recomiendan que se sustituta la canalización, ya que parchear las zonas donde hay grietas más importantes resultaría más caro", explica el primer edil de La Pobla de Farnals.

Una reparación que llevará su tiempo, ya que tras encargar el estudio sobre el importe y la acometida concreta de las obras que se deben realizar , habrá que licitar, por lo que, con las elecciones de por medio, podría alargarse hasta el próximo año. Sin embargo, ambos alcaldes consideran que se deben reparar las acequias aunque según todos los expertos, no es el mal estado de las acequias lo que provoque las inundaciones en sótanos y garajes. "No obstante, no podemos eludir que si una cosa está mal, hay que repararla. Toda mejora de la red de acequias ahorra agua, aumenta la capacidad de drenaje en caso de lluvias torrenciales y si puede dar tranquilidad al vecindario, mejor que mejor", admite Palanca.

El alcalde también considera que no es necesario pedir permiso a la Real Acequia de Moncada, aunque sí se le informará de la reparación que se pretende hacer, "ya que el mantenimiento de la acequia a su paso por los términos municipales corresponde a cada ayuntamiento".

Los vecinos afectados han acogido con esperanza este anuncio de reparación de la acequia que pasa por debajo de sus fincas, ya que pese a que todos los expertos aseguran que las filtraciones de estos canales no influyen en las inundaciones, "cada vez que hay día de riego vuelve a salir agua en los garajes".