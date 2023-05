En un acte carregat d'emoció, celebrat al Castell, l'Ajuntament d'Alaquàs va retre homenatge a l'esportista Iris Muñoz Ruiz pels seus èxits aconseguits en judo en aquesta temporada. Varenb ser l'alcalde, Toni Saura, i el regidor d'Esports Fran Evangelista, els que varen reconéixer i felicitara l'esportista alaquasera que desenvolupa la seua trajectòria en Torrent.

Iris Muñoz Ruiz té 14 anys i estudia al col·legi Mare de Déu de l’Olivar II a més de ser fallera de la comissió Verge de l'Olivar. Es va iniciar en judo fa 5 anys i des d’aleshores ha aconseguit èxits destacats. El passat mes de febrer es va alçar amb la Medalla de Bronze en el Campionat Autonòmic Infantil de Judo celebrat a València. La seua constància i entrenaments diaris han fet que s’haja endut altres condecoracions importants com la Medalla de Plata en el Campionat Interprovincial Infantil celebrat l’1 d’abril a València així com la Medalla d’Or en la Copa de Vila Real celebrada el 25 de març.

Tal com es va remarcar en l'acte, els títols mostren el seu compromís amb l’esport, esforç i constància. De fet, el proper 28 de maig participarà en la Copa de la Comunitat Valenciana, per a la qual té moltes possibilitats perquè es troba entre la tercera i quarta classificació per puntuació i el proper 4 de juny formarà part d’un torneig nacional que se celebrarà a Madrid.

"Iris serveix d’exemple a seguir per la població jove pels valors d’esforç, sacrifici i disciplina que suposa” Toni Saura - Alcalde d'Alaquàs

Toni Saura la va felicitar pel seu “esforç i dedicació” i va destacar la importància de reconéixer aquest mèrit que “serveix d’exemple a seguir per la població jove pels valors d’esforç, sacrifici i disciplina que suposa”. També va agrair l’esforç i recolzament realitzat per part de la seua família (son pare també practica des de xiquet aquest esport) i la dedicació que suposa. En l’acte va ser obsequiada amb un quadre en record d’aquest homenatge.

Altre reconeixement

D'altra banda, l'alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el Regidor d’Esports, Fran Evangelista, van rebre un dies abans l’esportista alaquaser Darío Sielva Jiménez, jugador de l'Infantil A del València Basket Club, que s’ha proclamat enguany subcampió d'Espanya en bàsquet infantil amb la selecció de la Comunitat Valenciana. Aquest nou títol suposa per a Darío un nou impuls per continuar sumant èxits en aquest esport que li passiona. El jove juga en la posición d’escolta i la seua gran especialitat és el tir de tres punts, tot i que també és conegut per les seues capacitats defensives i la seua versatilitat en el joc.

Darío Sielva Jiménez es va iniciar al club Sportiu Xe d’Alaquàs fins que es va incorporar al València Basket Club en la categoria Benjamí B, amb la qual va jugar el seu primer campionat autonòmic. Porta jugant per a aquest equip sis anys, per a l’escola del València en les categories Benjamí i Aleví i en la cantera del València Basket club en els dos últims anys en la categoria infantil. Des d’aleshores ha disputat sis campionats autonòmics i ha aconseguit els títols de Sucampió autonòmic benjamí 2018, Campió autonòmic benjamí 2019, Campió autonòmic aleví 2021. Enguany han jugat la final four per al campionat infantil autonòmic de la temporada 2022-2023 a Calp en el qual van quedar Campions Autonòmics, motiu pel qual s’han classificat per al Campionat d’Espanya de clubs.

A més, Darío ha sigut seleccionat per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana en tres seleccions autonòmiques: seleccions alevins de la generació 2008 i 2009, on va disputar el Campionat d’Espanya l’any 2021, en el qual finalitzaren en cinquena posició.