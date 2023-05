Algo sorprendidos por el anuncio de las elecciones generales adelantadas en julio, Paco Comes y Juan Ramón Adsuara han comenzado el día como otro cualquiera de los últimos cuatro años, trabajando desde primera hora en su despacho de alcaldía de Massanassa y Alfafar. Ambos han vuelto a ser los bastiones populares del cinturón rojo, que sigue siendo mayoritariamente socialista pese a la ola azul que ha invadido Consell y Diputació. Sin embargo, ellos prefieren no hablar de olas. Saben que su aumento de votos que les permite reforzar su mayoría absoluta se debe a que los vecinos ha votado a la persona y no a la marca.