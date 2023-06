Jésica, sus siete hijos y sus dos nietos se han quedado en la calle en Torrent tras llevarse a cabo el lanzamiento de su vivienda este viernes por la mañana. Acompañada por la Plataforma de Ayuda a la Hipoteca (PAH) y por Servicios Sociales ha bajado todos los enseres que tenía y ha contado con la ayuda de unos amigos para poder trasladar colchones y electrodomésticos en una furgoneta. Ahora su futuro está en el aire, no sabe donde va a pasar las próximas noches, pero ella asegura que no puede rendirse por su familia. "Estoy destrozada, pero no voy a parar hasta conseguir una vivienda para mis hijos y mis nietos", señala Jésica, que tiene desde hace tiempo solicitada por urgencia una alternativa habitacional en la EVHA al ser incapaz de poder encontrar un alquiler asequible a sus ingresos fijos mensuales que apenas superan los 1.400 euros, con los 413 euros que cobra de la renta valenciana de inclusión y los 549 euros de la media jornada que trabaja su marido, más los 212 euros de pensión de orfandad de dos de sus hijos.

La falta de pisos sociales deja en la calle a nueve menores en Torrent y Albal Desde Servicios Social del Ayuntamiento de Torrent se le ha ofrecido la posibilidad de alojar a los seis menores acompañados por un adulto en un albergue, ante la imposibilidad de encontrar un espacio para los once integrantes de la familia, "pero yo no voy a separarlos. Qué pasa con mis hijos de 18 y 23?, no los voy dejar solos ", señala. Lo único que ha conseguido es una ayuda de 80 euros de Cáritas para darse de alta de agua y luz en un piso inhabitado, pero que no está acondicionado, "pero en algún sitio tengo que vivir hasta que me faciliten una vivienda social, que ya debería tener para haber evitado esta situación, ya que saben desde hace tiempo que me iba a quedar en la calle sí o sí. ". Concentración de la PAH ante el consistorio torrentino La PAH ha aprovechado su presencia en Torrent para acompañar a Jésica en el desalojo de su piso, para protestar delante del consistorio antela falta de vivienda pública. La lluvia ha impedido que se realizase en buenos términos la concentración, pero sí han podido reunirse con el aún alcalde Jesús Ros, a quien le han propuesto medidas para poder solucionar esa falta de vivienda social. "Le hemos planteado al alcalde que creemos que las corporaciones municipales deben tener una gran cantidad de vivienda pública en sus municipios. También que tienen que influir en la Generalitat para que adquiera más pisos sociales", explica José Luis González, de la PAH. Ros por su parte ha asegurado que ahora mismo no disponen de viviendas sociales, pero que han cedido suelo a la Generalitat para construir. En concreto se refiere al proyecto de promoción pública impulsado por la Generalitat con una inversión de 8,2 millones de euros para la construcción de 55 viviendas en el barrio de Benisaet. También desde la PAH le han presentado al alcalde las propuestas que tienen para poder resolver sin traumas el gran número de desahucios que se van a producir sin el amparo del decreto de pandemia. Entre estas propuestas destaca el desarrollo de la ley valenciana de vivienda, imponer un alquiler social obligatorio a los bancos y fondos buitres que tengan pisos para compensar el rescate de la banca por más 74.000 millones de euros "que pagamos todos". También que todas las propiedades de la Sareb pasen a formar parte del parque público de vivienda de la Generalitat. "Y sobre todo lo que más compete a los consistorios, es mediar para que los propietarios particulares de viviendas vacías se atrevan a alquilar y a romper ese hándicap que hay de que los inquilinos pueden destrozarte el piso. Los ayuntamientos deben garantizar el cobro y crear un ambiente de solidaridad para favorecer el alquiler", señalan. Desee la PAH también aseguran estar preocupados por las próximas elecciones estatales y sobre todo por a posible paralización de la Ley de la Vivienda que sí establece algunos puntos muy importantes como el control del precio de alquiler. Es por eso, que afirman que tras reunirse con Ros, también van a solicitar una reunión con la que apriori va a relevarle en el sillón de alcaldía, Amparo Folgado, así como con el resto de partidos políticos de Torrent.