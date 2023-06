L'Ajuntament d'Alboraia des de la regidoria de Cultura, ha preparat la tercera edició d'aquest festival de música jazz per a als dies 15,16,17 i 18 de juny.

El programa d'aquesta nova edició compta també amb grans artistes del jazz, però amb marcats aspectes que els diferencien que faran a cada concert una singularitat exquisida.

Nacho Maño i Gisela Renés, Alex Conde, JS Chapi amb Iván Cebrián, Perico Sambeat, Sure Cards, Sara Dowling amb la Big band Seda Jazz, i la participació dels grups locals; LaVoe Brass Band i la Big band Blue.

Com l'any passat, el festival visitarà els tres nuclis urbans d'Alboraia; la plaça de la Senyoria de Port Saplaya, la plaça del General Basset en La Patacona, l'Auditori i la plaça de la Constitució d'Alboraia. Un festival que va nàixer amb l'objectiu de relacionar i crear vincles entre els tres nuclis urbans. Els concerts seran gratuïts i de lliure accés, per a acollir tant a veïns com visitants que vulguen gaudir-los.

Aquest dissabte veïns i visitants van poder gaudir d'una cercavila itinerant per Alboraia, La Patacona i Port Saplaya, amb Laove Brass Band.

La següent cita serà el dijous 15 de juny a les 20.00 hores a l'Auditori Municipal amb Álex Conde Flamenc Trio, i el divendres 16 de juny serà una vesprada inoblidable en la plaça de la Senyoria amb un doblet de concerts sorprenents; a les 20.00 hores actuarà 'Un Quintet' Projecte... 'Bach goes Jazz' ,i a les 22.30 hores Perico Sambeat Quartet 'Atlantis'.

Continuant amb els doblets de concerts inoblidables de jazz, el dissabte 17 de juny, en la plaça General Basset, a les 19.30 hores, actuarà Sure Cards, i a les 22.30 hores farà presència Sara Dowling i Big band Sedajazz. Per a finalitzar el programa musical tancarà aquest cicle de concerts la Big band Blue a les 20.00 hores el diumenge 18 de juny en la plaça de la Constitució d'Alboraia.

AlboraJazz és una cita ineludible per a tots els amants d'aquest estil

Sense cap dubte el Festival de Jazz, AlboraJazz, s'ha consolidat dins del panorama musical i és una cita ineludible per a totes aquelles persones enamorades d'aquest estil musical que han trobat a Alboraia una oferta per a tots els públics i on l'encant del municipi; horta i platges, fan que aquesta cita siga cada any més esperada.