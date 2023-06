La Junta Local de Silla ha traspasado la presidencia comarcal a la de Alaquàs en una gala fallera que tuvo lugar el domingo en el Multifuncional Carmen Valero.

Por la mañana, el nuevo presidente de las fallas de Silla, Gabi Costa, junto con el alcalde Vicente Zaragozá y la concejala Trini Martínez recibieron una por una en la Plaça del Poble, delante del ayuntamiento, a los y las representantes de las nueve junta locales que acudieron al acto, entre las que se encontraban las de Catarroja, Albal, Massanassa o Benetússer. Algunas de ellas no pudieron acudir porque les coincidió con la celebración del Corpus.

Después de recibir a las falleras mayores y sus cortes, todos juntos realizaron un pasacalle hasta el Multifuncional Carmen Valero, donde tuvo lugar la gala fallera, que fue presenciada por el alcalde de Alaquàs Toni Saura, quien recogió el testigo de la presidencia comarcal.

La representación de la histórica Dansa dels Porrots, en trámites de declararse BIC, sirvió para dar el pistoletazo de salida de este evento.

Las juntas locales fueron subiendo al escenario, y finalmente se produjo el paso del testigo de la presidencia comarcal a Alaquàs, tras ostentarla por primera vez Silla en este 2022-23.

Premio Pep de l’Horta

También se aprovechó para entregar a la Falla El Charco de Catarroja el premio Pep de l’Horta, otorgado al ninot más reivindicativo o crítico con la situación actual del patrimonio económico, social, cultural o histórico del pueblo valenciano.