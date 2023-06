Paqui Bartual ha sido proclamada esta mañana alcaldesa de Xirivella, gracias a los nueve votos del PP, su partido, y los dos de Vox. Ambas formaciones sellaron el viernes un acuerdo para los proximos cuatro años tras varias semanas de negociaciones.

Tras la proclamación, Bartual dijo sentir "un profundo sentido de gratitud, pero sobre todo con un sentimiento enorme de responsabilidad, al asumir el cargo de alcaldesa de mi pueblo, Xirivella".

La alcaldesa, en un discurso en el que intercaló en valenciano con el castellano, admitió "ser una persona privilegiada, por la familia de amigos que tengo sin lugar a duda los que mejor podría tener, juntos desde la infancia. Soy una privilegiada porque en este proyecto me ha acompañado mucha gente de nuestro pueblo, gente de la familia del Partido Popular de Xirivella que nunca falla, gente de diferentes ideologías que no les ha importado trabajar y estar a mi lado para que un día como hoy, una servidora que les habla tenga el Inmenso orgullo de ser la primera mujer alcaldesa de Xirivella. Por fin se ha roto un techo muy importante para las mujeres, que una mujer sea la máxima representante y autoridad en Xirivella".

Gobierno estable

Bartual afirma que "este es un momento crucial para nuestro pueblo. Han sido una mayoría la que han resonado con fuerza de forma libre ante las urnas, y quiero asegurarles que no serán en vano. El cambio que han demandado es un llamamiento a la acción y estoy decidida a responder a este desafío con todo mi corazón y dedicación. Es tiempo de trabajar en un gobierno estable con un liderazgo femenino que mire hacia el futuro y el progreso de Xirivella. Xirivella no es solo un lugar en el mapa, es el hogar de cada uno de nosotros. Aquí hemos forjado amistades, construido familias y vividos momentos inolvidables. Nuestro pueblo tiene una historia rica y vibrante, y juntos debemos velar por su presente y futuro. Es por eso que quiero enfatizar que Xirivella es de vital importancia para mí".

La mandataria popular pide "labor constructiva" y "un mandato de diálogo y moderación. Quiero un mandato de gobierno abierto, donde vamos a escuchar a todos los ciudadan@s. Todos somos iguales, todos debemos respetarnos. Xirivella es una ciudad abierta, amable, valiente y acogedora, debemos potenciar cada uno de los aspectos positivos que nos une. Yo no se vosotros pero desde aquí solo veo a personas, veo a Hector, Pilar, Gillermo, a Michel, a Agueda, a Santos, Lorenzo, Ricart, veo a 21 personas que hemos decidido hipotecar nuestros próximos años para mejorar Xirivella, hemos decidido robarles tiempo a nuestras famílias y amigos para trabajar por nuestros ciudadanos, ya sea desde el equipo de gobierno o desde la oposición, lo que nos une hoy aquí es que queremos mejorar Xirivella. Dejemos a un lado las crispaciones, el populismo y el dividir nuestro pueblo, la gente esta cansada de enfrentamientos, de la política de trincheras, del tú y yo más".

Inversiones, seguridad y juventud

En el apartado de compromisos, anuncia trabajo "para fortalecer nuestra economía local, y atraer inversiones que impulsen el bienestar de todos los habitantes, reforzar la seguridad ciudadana, aumentar la limpieza de nuestras calles. Además, dedicaremos recursos y esfuerzos para mejorar la calidad de vida, la educación, la cultura e impulsar el deporte local. El apoyo a los jóvenes también será uno de los pilares fundamentales de mi gestión. Estableceremos canales abiertos de comunicación para escuchar sus propuestas, necesidades y preocupaciones. Queremos que nuestros jóvenes se queden en Xirivella a vivir, y para ello buscaremos su colaboración activa en la toma de decisiones, porque solo así podremos construir un futuro común y satisfactorio para todos. La tarea que tenemos por delante no es sencilla, pero estoy convencida de que juntos podemos lograr grandes avances. Cuento con el apoyo de un equipo comprometido y capacitado, así como con la fuerza y determinación que los vecinos me han estado transmitiendo de forma personal en el último tiempo. Todo este apoyo me impulsa a superar cualquier obstáculo y a trabajar sin descanso para cumplir con las expectativa".