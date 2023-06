"Un insulto". Así ha definido la asamblea de Compromís per Paiporta la propuesta del partido socialista que consiste en no dejarles formar parte del equipo de gobierno, pero sí contar con su voto a favor en cuestiones como las retribuciones de la alcaldesa y los concejales y concejalas del equipo de gobierno, a cambio de un sueldo, un despacho y la representación de un órgano supramunicipal en el que se cobran las asistencias, “es una falta de respeto para nosotros y para las paiportinas y paiportinos que han votado mayoritariamente a partidos progresistas. Nosotros no estamos aquí para ganar dinero, sino para impulsar políticas que mejoren la vida de las personas” ha asegurado el portavoz de la coalición valencianista, Pep Val.

La socialista Maribel Albalat (PSPV) inicia el mandato en solitario en Paiporta "Los socialistas han obtenido un buen resultado, pero no han sabido leer el mandato de las urnas, que no les otorga mayoría absoluta, y que hace imprescindible la aportación de Compromís para dar estabilidad a un mandato complejo e inédito, con los ultras gobernando la Generalitat y con presencia en el Ayuntamiento por primera vez en la historia desde el Franquismo", ha explicado Val quien ha añadido que “en 2015 el partido socialista obtuvo cuatro concejales, el peor resultado de su historia, y formó parte del gobierno porqué Compromís contó con ellas y ellos desde el primer momento, entendiendo que la ciudadanía había optado por diversas opciones progresistas y que nuestra obligación era llegar a acuerdos, con humildad y sensatez” Respecto al papel que Compromís jugará durante el próximo mandato, Val ha explicado que “ejerceremos una oposición constructiva, y el partido socialista siempre nos tendrá a su lado para sacar adelante todo lo que mejore la vida de las personas de nuestro pueblo, pero no firmaremos un cheque en blanco a cambio de un sueldo” Compromís inició el diálogo para un gobierno de coalición Pasadas prácticamente tres semanas desde los comicios y ante el silencio del partido socialista, Compromís inició el diálogo para explorar la posibilidad de un acuerdo de mandato, con un programa conjunto y la participación de los tres concejales en un gobierno de coalición proporcional a los resultados , como ha sucedido en las dos legislaturas anteriores. "La respuesta del partido socialista, además de ser un intento de comprar nuestra voluntad, cierra, de momento cualquier posibilidad de acuerdo y nos deja en la oposición", ha explicado Val.