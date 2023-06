Mig segle de vida fent música però també fent poble. I per a celebrar-lo, el repte més gran dels que ja ha superat l’Orfeó d’Aldaia: tot un exercici dedicat al reconegut director coral britànic John Rutter, que culminarà en juliol amb un seminari i un concert en el Teatre Auditori Municipal (TAMA). De moment, són més de 300 persones les inscrites en el curs, que tindrà 40 hores lectives.

Així ho han informat els responsables del projecte en la presentació de tota la programació. A més de la regidora de Cultura, Empar Folgado, i l’alcalde, Guillermo Luján, membres de la formació coral, han estat l’actual director, Fernando Taberner, i els qui estigueren abans en el càrrec, Francesc Valldecabres (responsable de l’Orfeó Universitari) i Célia Máñez (al capdavant de la coral Echo Vocis de Sueca).

La persona que ha fet d’intermediària i traductora en els contactes amb Rutter és la professora del centre Florida Maria Espelata. També la soprano Saray Garcia i el tenor Pascual Andreu, així com el president de l’Orfeó, Nassio Romero, han acudit a la presentació d’un dels grans reptes que ha assolit la formació coral aldaiera.

L’alcalde Guillermo Luján ha expressat que la història de l’Orfeó és també la seua, donat que va entrar fa 25 anys, i ha incidit que en Aldaia la cultura és un dels pilars de la gestió municipal perquè «ja existeix» en la societat civil, gràcies als col·lectius locals. La resta de participants ha coincidit en la fita que suposa que John Rutter vinga a Aldaia, coincidint en la seua primera visita a Espanya, i dedique el seu temps a una coral amateur. També Valdecabres i Mañez ha destacat els projectes que, al llarg de 50 anys, ha abanderat l’Orfeó.

"En Aldaia la cultura és un pilar de la gestió perquè la cultura ja existeix a través dels col·lectius que la fan" Guillermo Luján - Alcalde d'Aldaia

Gran acollida comarcal

Per la seua banda, Fernando Taberner ha remarcat la quantitat de persones de diferents municipis apuntades al curs coral, més de 300, que consistirà en diverses classes magistrals, a través d’assajos sobre l’obra de Rutter, i un dels últims serà amb orquestra. En total seran 40 hores lectives per les quals les persones participants obtindran un certificat oficial, el que ha motivat una matriculació important de l’alumnat de conservatoris. Per a participar, cals inscriure’s en la web que s’ha preparat i pagar 45 euros de matrícula, el que dona accés a totes les partitures i gravacions de les diferents veus, de tal manera que les persones participants arribaran el primer dia (l’1 de juliol) amb coneixement de les composicions, per a poder aprofitar el nivell de les classes.

I el dia 23 de juliol, el TAMA acollirà un concert de l’Orfeó amb les altres dues corals convidades (l’Universitari i Echo Vocis de Sueca) en el qual s’interpretarà el «Magnificat» de John Rutter sota la seua direcció personal. «Ell ha estat pendent de la trajectòria de l’Orfeó tot l’any i, en el projecte, està constantment fent aportacions i modificacions», han expressat.

Un projecte basat en la il·lusió

Respecte a la raó per la qual el britànic Rutter (les composicions del qual han format part de celebracions de la família reial britànica) ha accedit a participar en un projecte local, representants municipals i de les distintes formacions coincidiren en el fet que la mateixa història de l’Orfeó, una formació amateur, ja és motivadora, a més de la il·lusió que ha generat en les corals.

De fet, en la il·lusió es basa el projecte de l’Orfeó d’Aldaia des de fa 50 anys, un ingredient que es manté hui. Així ho va explicar també el seu president, Nassio Romero, durant la presentació.