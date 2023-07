Afronta su cuarta legislatura como concejala socialista de Quart de Poblet pero ahora como alcaldesa, relevando a la histórica Carmen Martínez, figura que admite que pesa. Avanza que va a poner la salud en el centro de todas las políticas públicas, con especial atención a la salud emocional. Pone en valor el pacto con Compromís para lograr estabilidad en todo el mandato y afirma que Quart seguirá siendo referente en la gestión de fondos europeos.

Para quien no la conozca. ¿Quién es Cristina Mora?

Cristina Mora es maestra de música en la escuela pública, en un colegio Ballester Fandos, en València. Es madre de dos hijas pequeñas, una niña de tres años y una niña de ocho. Es una vecina más del municipio que hace 12 años, por vocación de servicio público, entré a trabajar en el ayuntamiento de la mano de Carmen Martínez como concejala de Cultura. Y ahora tengo una mayor responsabilidad que asumo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y con muchísima cultura del esfuerzo. Estoy aquí para trabajar por mis vecinos y vecinas de Quart de Poblet.

Debutó como cabeza de cartel en el PSOE y ha perdido la mayoría ¿Cómo analiza eso?

Es verdad que nos enfrentábamos a unas elecciones muy complicadas porque el foco durante la campaña se puso en clave nacional y a los municipios y a la gestión municipal, también a la autonómica, nos ha pasado factura. Los ciudadanos y ciudadanas no valoraron la gestión que se había hecho en el municipio, no valoraron tampoco al candidato o la candidata que en ese momento se postulaba y votaron en clave nacional. Pero también es verdad que aquí hemos resistido, y tras más de 40 años de gobierno socialista era muy complicado mantener el nivel y lo hemos conseguido una vez más, así que estamos satisfechos a pesar de todo, porque vamos a seguir gobernando este municipio y porque vamos a seguir trabajando para que las políticas socialistas se vean implementadas en Quart de Poblet.

"He preferido llegar a un acuerdo de gobierno con Compromís para garantizar mayor estabilidad en la legislatura"

Tras el 28M avanzó su intención de gobernar en minoría y la pasada semana firmó un acuerdo con Compromís. ¿Qué ha cambiado?

En realidad no ha cambiado nada. Es verdad que los números daban para poder gobernar en solitario con acuerdos puntuales, pero hemos preferido llegar a un acuerdo de gobierno con Compromís para garantizar mayor estabilidad en la legislatura y porque, al fin y al cabo, Compromís y el Partido Socialista somos fuerzas progresistas. Compromís ha estado apoyando en los últimos años prácticamente todas las iniciativas que desde el Partido Socialista hemos llevado a cabo aquí en el Ayuntamiento. Vamos a compartir responsabilidades de gobierno y eso no va a suponer ningún cambio significativo ni ningún conflicto absolutamente que pueda percibir la ciudadanía, que al fin y al cabo lo que más le importa es que la gestión del Ayuntamiento se haga y se acometa bien.

Pero, por ejemplo, Compromís ha sido muy crítico en el tema de la gestión del agua, incluso presentando algún recurso. ¿No cree que eso vaya a ser algún problema durante estos cuatro años?

No. En todo momento habrá lealtad y vamos a ser un gobierno fuerte, de coalición, pero fuerte, y vamos a estar juntos en el desarrollo de todas las políticas, con lealtad y con confianza mutua. Es verdad que luego, lógicamente, ambos somos partidos distintos y habrá momentos, sobre todo a nivel de apoyar ciertas mociones o ciertas declaraciones, que sí que tendremos que atender a la línea que se nos marque dentro del partido. Pero eso sí que es una de las cosas que desde el gobierno socialista queríamos tener muy claro y no ha habido ningún problema con Compromís en ese sentido.

¿Cuáles son las líneas maestras que va a poder ver el vecino en estos primeros meses y durante estos cuatro años?

Vamos a garantizar que los proyectos que ya están iniciados puedan finalizarse con la mayor normalidad posible. Y en segundo lugar, pues nos sentaremos con todas las áreas del Ayuntamiento y intentaremos abordar los dos grandes hitos que nos hemos marcado para esta legislatura. El primero de ellos es poner la salud en el centro de todas las políticas públicas. Conseguir que Quart de Poblet sea una ciudad saludable y para ello vamos a desarrollar un plan de salud municipal donde vamos a prestar atención especial a la salud emocional, que está tan en boga hoy en día y que tan necesaria es y que tanto demanda la sociedad. Es verdad que en ese sentido vamos a tener que contar con la connivencia de otras administraciones públicas y hasta ahora el gobierno de Ximo Puig sí que tenía muy claras cuáles eran sus prioridades que pasaban por todas las políticas centradas en las personas. Ahora con el nuevo Consell no sabemos cuáles van a ser sus nuevas prioridades, la verdad, y está todo en el aire. Espero que sean también las personas y que no volvamos a momentos de recortes, ni al copago, ni a privatizar la sanidad, que sería una de las cosas más graves que nos podía ocurrir aquí en nuestro municipio. Y otro de los hitos que nos hemos marcado también para esta legislatura es seguir desarrollando el PAI del Molí d'Animeta, donde tenemos también comprometidas infraestructuras sociales: un instituto, un colegio, un centro de día y una residencia para personas con discapacidad que ya se comprometió el gobierno de Ximo Puig a llevarlas a cabo y que espero que ese compromiso también continúe con el nuevo Consell y no sean cuestiones que se metan en el cajón del olvido.

"Si la Generalitat no revierte el Hospital de Manises nos tendrá enfrente porque vamos a defender lo que consideramos que es de justicia, que es tener una sanidad pública y de calidad"

¿Qué tres proyectos o iniciativas lleva bajo el brazo y quiere que se hagan sí o sí?

Además de los comentados antes, una de las cuestiones que con más insistencia y con más firmeza voy a trabajar es acometer la reversión del Hospital de Manises. Es una cuestión que nos afecta muchísimo a los vecinos y vecinas de Quart de Poblet. Es una reivindicación histórica de todos los municipios del área de salud de Manises, del personal sanitario y de los ciudadanos y ciudadanas. El Hospital de Manises tiene que ser 100% público y es una línea roja que en la que yo me voy a comprometer. Nosotros no hemos cambiado de opinión en ningún momento, vamos a seguir dando la batalla en ese sentido y espero que el nuevo Govern se comprometió a hacerlo y cumpla con su palabra. En cualquier caso, si no lo hace, nos va a tener enfrente porque vamos a defender lo que consideramos que es de justicia para nuestros vecinos y vecinas, que es tener una sanidad pública y de calidad como cualquier valenciano y valenciana. No queremos más, pero queremos lo mismo y consideramos que es lo más justo. Y yo en esto voy a ser muy firme y muy contundente.

Una de las de las cuestiones que en alguna ocasión ha criticado el vecindario es la falta de limpieza o la suciedad de algunas calles o de algunos barrios. ¿Es eso cierto? ¿Tiene usted esa sensación?

La limpieza es siempre lo primero que como ciudadanos y ciudadanas nos fijamos, porque es lo que percibimos por la vista cuando salimos a la calle, pero no es un problema que tengamos en Quart de Poblet. Desde luego, la limpieza siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer muchísimas más cosas, puede verse y en todo caso es mejorable, pero no es una cuestión que nos preocupe en Quart de Poblet. Desde que asumimos la limpieza viaria por parte de la empresa pública estamos muy satisfechos no solo con la limpieza que se ve en el municipio, sino también con la posibilidad de poder darle un empleo de calidad a muchos de los vecinos y vecinas de Quart de Poblet, sobre todo los que están en mayor riesgo de exclusión. Así que cumplimos ambos objetivos: dar un empleo y posibilitar que las personas puedan tener un trabajo en nuestro municipio y a la vez también poder cuidar y mantener nuestros espacios.

¿Seguirá Quart siendo un referente en el tema de gestión y proyectos de fondos europeos?

No va a cambiar y vamos a ir in crescendo porque es verdad que tenemos muchísimas posibilidades que nos ofrece Europa, no solo a través de los proyectos europeos, sino también de los fondos Next Generation. Y es una cuestión que siempre hemos estado abanderando y que vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, porque además es una gran oportunidad que no debemos de perder porque muchos de los proyectos que hemos podido llevar a cabo en nuestro municipio ha sido gracias a esos fondos.

"Espero y deseo que el nuevo Consell acometa el Bosque Metropolitano, una reivindicación que pondría en valor nuestro patrimonio natural, como es el río Turia"

Comentaba la llegada del nuevo Consell de PP-VOX, ¿Qué reivindicaciones tiene ya anotadas?

Además de la reversión o los equipamientos para el Molí d'Animeta, una reivindicación histórica que siempre hemos realizado desde este ayuntamiento ha sido el Bosque Metropolitano, que fue un compromiso que la consellera Rebeca Torró trasladó a Quart. Y es una cuestión, como digo, que venimos reivindicando desde hace años y que pondría en valor nuestro patrimonio natural, como es el río Turia. Es un trabajo que se inició con el Plan Sur, pero que se habían dejado ahí olvidado y que era una cuestión que había que resolver. Y espero y deseo, y así se lo voy a recordar al nuevo Consell, que pueda llevarse a cabo.

¿En qué cree que puede beneficiar a Quart si hay finalmente Carmen Martínez es elegida diputada del Congreso?

Carmen Martínez siempre ha trabajado por Quart de Poblet y lo va a seguir haciendo. Ella ama por encima de todo a su municipio y allá donde esté va a seguir trabajando para que Quart de Poblet sea el municipio de orgullo que es para todos y todas los que vivimos aquí. Y contar con ella a partir del 23 de julio, que estoy segura que va a ser así, en el Parlamento español va a ser un orgullo como quartera y un orgullo como amiga. Y estoy segura que siempre que llamemos a su puerta nos la va a abrir, la vamos a tener ahí, de nuestro lado y también para trabajar, por supuesto, igual que ha trabajado bien para Quart de Poblet para todos los valencianos y valencianas.

¿Va a ser muy alargada la sombra de Carmen Martínez?

Pesa, pesa. Suceder a una gran política y que ha estado al frente de la alcaldía de este municipio durante 24 años es una enorme responsabilidad. Si ya supone un reto estar al frente de un ayuntamiento de prestigio como es el Ayuntamiento de Quart de Poblet, hacerlo después de Carmen la responsabilidad y el reto es aún mayor. De ella precisamente he aprendido lo más importante que hace falta para estar al frente de un ayuntamiento que es querer por encima de todo a tu pueblo y el ser muy insistente, muy persistente y muy cabezota. Y en eso estoy segura que lo voy a ser. Voy hacer ambas cosas y seguir trabajando para que Quart de Poblet sea el municipio que es y por seguir mejorando la vida de mis vecinos y vecinas. Y lo voy a hacer fiel a los valores que nos han traído aquí: la igualdad, la participación, la diversidad, el respeto, la tolerancia y la justicia social, que son las banderas que tengo yo que voy a seguir trasladando en mi día a día y con mi trabajo. Quiero ser la alcaldesa de todos y todas, incluso de los que no me hayan votado, y quiero que los quarteros y quarteras estén orgullosos de mi gestión.