Afronta sus últimos días en la alcaldía. ¿Qué sentimiento es el que tiene tras 24 años?

Es una ambivalencia. Por una parte, sé que cierro una etapa voluntariamente pero siempre te queda de tristeza al mirar atrás y hacer evaluación de las cosas que has hecho. Me voy muy contenta y refendada por la gente de la calle; desde que anuncié que me iba, solo he tenido muestras de cariño ya afecto. Ha sido muy emotivo. También me voy contenta porque continúa el proyecto socialista en Quart de Poblet.

¿Cómo valora los resultados municipales en Quart?

Los valoro de forma muy positiva porque en Quart gobierna desde 1979 el PSOE y ha ganado todas las convocatorias electorales, excepto unas elecciones autonómicas por apenas 63 votos. Somos un pueblo donde la participación ciudadana es muy importante y eso ha hecho que la configuración de la izquierda es más plural que en otros municipios. En Quart hemos dado instrumentos para que la gente sea autónoma y la pluralidad es muy buena. Y respecto a Cristina Mora, arrasará en las próximas.

Los resultados autonómicos distan mucho de ser los de Quart de Poblet. ¿Se va en ese aspecto con preocupación?

Estoy triste y decepcionada porque las políticas de Ximo Puig han sido avanzadas, tanto en la pandemia como después, como demuestran todos los indicadores sociales, con todas las ayudas a las clases medias como la Xarxa Llibres, las escuelas infantiles, la rebaja de impuestos a las clases más desfavorecidas y otras. La ciudadanía no ha sabido valorarlo o no hemos sido capaces de transmitirlo. Hemos tenido una ola de la meseta, a lo que ha contribuido que la agenda mediática era la de las televisiones de Madrid y eso es muy difícil de contrarrestar. Tampoco hemos sabido transmitir el peligro que supone para las políticas progresistas la llegada de Vox a los gobiernos.

L’Horta Sud es pionera desde siempre en todo tipo de proyectos. Aunque pervive el ‘cinturón rojo’, Vox entra en casi todos los ayuntamientos con fuerza.

Me preocupa mucho porque se va a instalar una fuerza que niega las políticas LGTBI, las de igualdad, la violencia de género y que va a marcar la agenda en muchos momentos en la Comunitat Valenciana. Creo que l’Horta Sud va a volver a ser esa fuerza que contendrá que retrocedamos en políticas. Tenemos una gran mayoría de ayuntamientos, una gran cohesión en el PSPV y en las fuerzas políticas en l’Horta Sud, y una Mancomunitat que ha de desarrollar un papel muy importante para seguir siendo líderes en políticas, que van a ser una referencia aún mayor en la autonomía.

Actualmente hay muchos proyectos en la comarca que dependen de la Generalitat. ¿Qué cree que va a pasar ahora con Edificant, con la red de residencias y centros de día o con la reversión del Hospital de Manises al sistema público?

Todos esos grandes proyectos, no sé si vamos a poder verlos. Yo espero que el PP respete los compromisos que la Generalitat tiene en estos pueblos de l’Horta Sud y en el resto. Espero que el centro ocupacional en Quart, dentro del Pla Convivint, sea una realidad. O el bosque metropolitano, que estaba previsto hacer con fondos europeos. Lo que más me preocupa es que el PP, de alguna manera, tendrá que pagar la ayuda que ha recibido de algunos poderes fácticos dentro de la salidad, que tienen muchos intereses en las privatizaciones. Estoy segura que van a intentar que la reversión del Hospital de Manises al sistema público no sea una realidad. Ójala me equivoque pero ahí nos tendrá enfrente al PSPV.

Este asunto también ha provocado una movilización social en todos los municipios.

Efectivamente. En solo cinco días, tanto por la calle como en algunos colectivos, personas trabajadoras del área de salud y pacientes me han manifestado su preocupación máxima de que de frene la reversión. La ciudadanía está alarmada porque pueda prorrogarse esa concesión. Vamos a estar ahí luchando. Pueden contar conmigo desde les Corts y con todos los ayuntamientos socialistas porque no hay derecho a que no haya una equidad en la sanidad, como pasa en esta comarca.

Quart de Poblet ha sufrido una enorme transformación urbana. ¿Es posible revertir el modelo que el desarrollismo dejó en muchos de estos pueblos?

Es posible. Cuando viene una persona de fuera, nos dice lo bien que está Quart. Hemos hecho actuaciones sostenibles, ampliando aceras. Mi obsesión hace 24 años era plantar árboles en las calles y crear zonas verdes. También era empeño intervenir en el río Túria, ya en el año 2000. La desaparición de las vías del tren nos lo ha permidido también igual que sacar las empresas contaminantes fuera del pueblo.

Y todas las peatonalizaciones se han producido sin una reacción social contraria, como sí que la ha habido en València.

Creo que en Quart ha gobernado el PSOE tantos años porque las políticas de participación ciydadana funcionen. Siempre hemos compartido esos planes con la ciudadanía y hemos podido corregir algunas cosas. La ciudadanía ha incorporado esas políticas a su día a día.

¿Que consejo le da a sus sucesora en el cargo?

No le hace falta. Es amiga además de compañera y siempre me va a tener cuando ella lo necesite y si lo considera.Pero es una persona muy preparada. En todo caso, le diría que sea ella misma.

Alfafar, Sedaví y Benetússer aún esperan el soterramiento, que sí logró Quart.

Los alcaldes y la ciudadanía de estos pueblos tienen todo el derecho a reclamar algo de es de justicia y que ya está bien. Se ha de poner solución a una situación que cuesta vidas humanas. Desde el PSPV de la Comunitat Valenciana vamos a hacer todo lo posible para que esas vías dle tren desaparezcan. Tienen todo nuestro apoyo, gobierne quien gobierne.

Y hablando de Gobierno, ¿que opina del adelanto electoral?

Era totalmente necesario y ha sido una actitud valiente. La ciudadanía se ha de manifestar y espero que la izquierda de este país que no ha ido a votar ahora se dé cuenta de los riesgos que supone y salga a la calle porque somos más.