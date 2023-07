El Ayuntamiento de Aldaia ha aprobado la organización interna de la corporación, con los sueldos y retribuciones que cobrarán tanto el alcalde, Guillermo Luján, como las concejalas y concejales del gobierno y de la oposición. En el caso del ejecutivo, se ha producido una subida de los salarios aunque el grupo socialista defiende que son interiores a los que se establecieron en 2011.

De este modo, el alcalde socialista Guillermo Luján cobrará, según el acuerdo, 45.979 euros brutos al año, aunque tendrá una liberación del 80%, por lo que no percibirá el sueldo completo. Esta decisión supone un aumento de 8.716 euros brutos al año respecto a la cifra que fijó el pleno en 2015, cuando el PSPV recuperó la alcaldía, que quedó establecido en 36.783 euros brutos anuales.

En aquel momento se aplicó una bajada importante respecto a lo que habían cobrado sus predecesores en el cargo, entre ellos la alcaldesa popular Carmen Jávega, mandataria de 2011 a 2015 y con un sueldo de 45.979 euros brutos al año. La mandataria los cobró en la primera parte de la legislatura ya que posteriormente fue elegida diputada provincial y tuvo en esa corporación su salario.

Sueldo de los concejales

También tendrá sueldo la concejala de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Movilidad Sostenible y Fiestas, Mónica Trujillo, que percibirá 41.500 euros brutos al año, una cifra inferior a las tablas aprobadas en 2011, con una liberación al 100%. Y el mismo caso es el de sus compañeros Jesús Valero, responsable de la Brigada de obras y mantenimiento de espacios públicos; Sergio Gómez, concejal de Recursos Humanos, Economía, Servicios Externos y Juventud, y Laura Moruno, titular de Biblioteca y Archivo Municipal, Educació e Infància, adolescencia y familias.

"Los salarios del gobierno local en 2023, a pesar de la actualización, siguen siendo más bajos que los del gobierno local de 2011-2015 (PP)".

Con una liberación del 80% de dedicación y sueldo queda el concejal de Nuevas Tecnologías, Modernización de la Administración, Comercio y Empresa municipal Aldaia Pròxima, Santiago Ruiz. Y con una dedicación del 70% queda la responsable de Participación Ciudadana y Movimientos vecinales, Transparencia y Gobierno Abierto, Transporte Público, Oficina de Información, Aldaia Ràdio y webs municipals, y Protección Animal, Laura Delgado Olmeda. El resto de concejales y concejalas cobrará por asistencia a plenos (290 euros) y comisiones (230 euros).

Respecto a los puestos de asesores, a los tres existentes (jefa de gabinete de alcaldía y responsable de comunicación, con liberación al 100%, y directora de Aldaia Ràdio, del 80%), se suma un cuarto puesto por cubrir también con una dedicación del 80%.

Críticas de la oposición

En el gobierno local explican esta remodelación en el sentido de que "se han actualizado todos los salarios, tanto del gobierno como de la oposición" ya que "las asistencias a los plenos suponen un 52% más que en 2011-2015, y alas comisiones informativas, un 64% más que en 2011". El ejecutivo insiste en que "los salarios del gobierno local en 2023, a pesar de la actualización, siguen siendo más bajos que los del gobierno local de 2011-2015 (PP)". Además, recuerdan que, desde 2015, solo se modificaron para aplicar una bajada mientras que, a partir de ahora, "se irán actualizando siguiendo el mismo coeficiente que se utiliza para el salario de los trabajadores públicos cada año".

No obstante, la oposición ha criticado que se produzca una subida de sueldos para el gobierno del 20% y un aumento de asesores pero no se concedan plazas de asesores a los grupos de la oposición, como sí que existen en otros ayuntamientos. En esta línea, Compromís incide en que también el alcalde ha excluido a la oposición de la junta de gobierno local (una pertenencia que existe o no según los ayuntamientos), así como del Consell d'Administració de la empresa municipal Aldaia Pròxima. Además, se ha limitado el número de plenos con remuneración al año. "A Compromís nos han arrinconado en el mismo espacio que a PP y Vox", añade el portavoz de la coalición nacionalista, Lluís Albert Granell.

Por su parte, el portavoz del PP, Jesús Molins, protestó porque aumentan los sueldos del gobierno y el personal eventual en total más de 130.000 euros "y sin embargo no hay dinero para más plazas de policía". "Y el colmo de la desfachatez, es que lo hacen ustedes un mes después de elecciones, limitando los plenos a la oposición y expulsándolos de la junta de gobierno local y Aldaia Próxima".