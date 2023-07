El soterramiento de las vías a su paso por Alfafar-Sedaví y Benetússer sigue siendo la gran piedra de batalla entre los consistorios y Adif. Este jueves, de nuevo, se ha producido una reunión donde se ha dado un pequeño paso hacia adelante ante la quietud mostrada por el Ministerio desde que los líderes políticos junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acudieran a Madrid el pasado mes de mayo y marcaran una hoja de ruta a seguir para la supresión del paso a nivel y la eliminación de las vías.

Alfafar, Sedaví, Benetússer y también València han autorizado el inicio de las mediciones de flujos de movilidad en el entorno de las vías, no solo por el paso a nivel, sino también por los pasos inferiores, y las pasarelas y puentes, utilizadas por viandantes, ciclistas y conductores para superar esta barrera que divide en dos los términos municipales. Según explicaba el alcalde de Sedaví recientemente, "Adif ha adjudicado el estudio de movilidad e impacto en la zona y el paso a nivel es la primera de las muchas medidas que se deben tomar. Hay 4.000 vehículos que se deben redirigir”, indicó.

Así han autorizado a la empresa contratada por Adif para instalar varios medidores desde València hasta Benetússer. Acción que se llevará a cabo en los próximos días, pues la intención es que se puedan obtener los datos de movilidad ya en septiembre.

Estas mediciones, sin embargo, se van a producir sin tener el “famoso” protocolo de actuación firmado entre Adif y los ayuntamientos implicados. Hay que recordar que Adif envió un documento a los consistorios para autorizar el inicio de los estudios para llevar a cabo la supresión del paso a nivel, punto negro donde han perdido la vida más de 70 personas, dos de ellas el último año, y que apunto estuvo de costarle la vida a otra hace apenas 25 días, cuando fue golpeado por un Euromed.

Los consistorios reenviaron el protocolo con algunas modificaciones, entre las que se encontraban vincular la supresión de la barrera al soterramiento, principal reivindicación, así como no renunciar a la vía paralela que ha emprendido los vecinos que forman parte de la Plataforma con denunciar y recogida de firmas contra Adif por los problemas causados por contaminación acústica.

Unas cláusulas que tal y como asegura el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, no han sido aceptadas y por tanto , de momento, tanto él como José F. Cabanes, alcalde de Sedaví, han decidido no firmar el protocolo.

“Hemos decidido ahora firmar los inicios de los trabajos de medición de flujos de movilidad porque son necesarios tanto para el soterramiento como para la supresión del paso a nivel, pero no está vinculado a la firma del protocolo. De momento, hasta que estas medidas complementarias que pretende Adif no estén ligadas al soterramiento, no vamos a firmar nada. Habrá que seguir reclamando al Ministerio”, señala Adsuara.