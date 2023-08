Jaume Martínez, del PSPV, sustituye a su compañera Marisa Almodóvar al frente de un ayuntamiento enormemente marcado por el impacto de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

¿Cuáles son sus primeras sensaciones como alcalde de Alfara?

Estoy ilusionado, pero a la vez es un reto porque es la primera vez que hay una separación tan corta entre partidos políticos, algo que te obliga a alcanzar amplios consensos. Venimos de una mayoría absoluta y creo que hemos sido castigados más de lo que correspondería, porque hemos perdido dos concejales cuando lo normal, por votos, era perder uno.

Usted entró en el PSPV como independiente. ¿Por qué dio el paso?

Políticamente no he estado nunca dentro de la dinámica de los partidos, pero sí me he mantenido vinculado al tejido asociativo. Yo soy trabajador social y siempre he tenido una preocupación por el tema de justicia social y del desarrollo territorial. En la legislatura anterior ya me ofrecieron entrar en el partido pero tengo dos hijos y decidí esperar hasta 2019, cuando tomé la decisión de incorporarme al PSOE.

Antes y después de la investidura intentó cerrar un pacto con Compromís que no llegó a buen puerto. ¿Qué ocurrió?

Hicimos tres o cuatro reuniones donde cada uno mostraba sus cartas. En la segunda reunión ya hablaban de alcaldía compartida, pero nosotros habíamos ganado las elecciones y entendíamos que debíamos formar un gobierno estable pero liderado por nosotros. Ya antes de la investidura le pregunté al candidato de Compromís –Jesús Guanter– si se iba a presentar y me dijo que sí, de modo que hasta última hora yo no supe si iba a salir investido. Al final en Compromís se abstuvieron, pero después ha sido imposible ese entendimiento y de hecho ellos han estado pactando con el PP en algunas mociones. Está entretenida la cosa.

¿Renuncia definitivamente a lograr ese entendimiento con Compromís?

Yo no lo voy a dar por cerrado nunca porque estamos en un momento político un poco complicado. Pero no siento que podamos alcanzar ese entendimiento porque se ve un pacto encubierto entre PP y Compromís. Eso no quiere decir que nosotros demos la espalda al resto de partidos y vayamos en plan suicida, sabemos que gobernamos en minoría.

Ustedes modificaron el PGOU para vetar la edificación de nuevas residencias de estudiantes –normalmente del CEU– en el casco urbano, ¿cuál es el resultado?

Parece que se han frenado los posibles proyectos de nuevas residencias en el casco urbano. También es verdad que Alfara tiene un término municipal de dos kilómetros cuadrados y tampoco se favorece la construcción de residencias a las afueras como se está haciendo en Burjassot y Moncada.

¿Miras con envidia a Burjassot y Moncada?

Me parece que es una buena fórmula para destensar el mercado del alquiler.

¿Pero usted es partidario de que se promuevan residencias en Alfara?

Nosotros en el municipio estamos en una situación de burbuja del alquiler, entonces lo que nos gustaría es buscar otras fórmulas para aliviar esa tensión residencial y que especialmente la gente joven pueda residir en el municipio. Habría que valorar la construcción de otras residencias, pero actualmente por los usos del suelo que hay en Alfara no se favorecen.

¿Modificando otra vez el PGOU?

Exacto, supondría hacer otras modificaciones puntuales sobre los usos de suelo recogidos en el Plan General favoreciendo la construcción de residencias u otras dotaciones, pero ya no dentro del municipio, sino en las afueras y siempre que no sea en zonas de construcción destinada a la vivienda. Es decir, habría que buscar zonas que no alteren la estructura del municipio. Por ejemplo podrían ser zonas industriales, polígonos.

¿Han dado ya algún paso en esa dirección?

De momento se ha creado una comisión de urbanismo para que todos estos temas de tanta afectación para el municipio se puedan abordar ahí.

¿Qué otros proyectos propone para Alfara?

Todo el aspecto urbanístico es importante para nosotros. La construcción de viviendas, el Plan Edificant y una serie de inversiones que nos gustaría acabar completando, como son algunas peatonalizaciones que se quedaron pendientes, la construcción de zonas verdes y de parques. Además, otras inversiones irían hacia proyectos que tienen un impacto positivo sobre la gente, porque pienso que desde la pandemia, por ejemplo, las personas mayores requieren una atención específica y de un mayor dinamismo.

También necesitan espacios propios, ¿en Alfara falta ese recurso?

Estamos pendientes del proyecto de Centro de Día. Nos quedamos fuera del Plan de Infraestructuras sociosanitarias que se hizo desde la Generalitat, de modo que continuamos buscando fórmulas para desarrollar ese centro, porque además Alfara tiene una población envejecida que lo requiere.

Alfara tiene una parte de huerta protegida que constituye uno de sus principales patrimonios. ¿Hay un plan para su preservación?

Desde hace varias legislaturas se ha estado haciendo un trabajo a través de Turisme Carraixet, apostando por un turismo de proximidad y de producto de kilómetro cero. Evidentemente cualquier acción que se realice sobre la agricultura en una comarca históricamente tan vinculada a esta actividad, por nuestra parte siempre será bienvenida.