Alaquàs va donar la benvinguda ahir, oficialment, a les seues Festes Majors, amb el desig de convertir-se «en les millors festes possibles» com així les va definir el seu alcalde, Toni Saura, durant la roda de premsa de presentació de les festes, celebrada ahir al Castell en la qual, un any més, el consistori va voler donar veu a tots els col·lectius i associacions implicades en les festes —van participar també en el pregó d’anit— perquè el seu «treball, lluita i esforç són el que fan possible tindre un gran programa de festes».

El calendari ha marcat que les festes d’enguany duren un total de 23 dies —van començar ahir i es prolongaran fins al 16 de setembre— i compten amb la participació de l’Ajuntament d’Alaquàs, qui coordina els actes dels diferents col·lectius: l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, els clavaris de Sant Miquel, les clavariesses de la Verge dels Dolors (enguany tampoc podran traure a la imatge), la confraria de la Mare de Déu de l’Olivar, la confraria de la Santíssima Creu, les comparses de Moros i Cristians, la Junta Central de Penyes i els Amics de la Cordà. L’objectiu de tots ells és «fer la festa més gran i millor», va explicar la regidora de Festes, Sandra Conde.

El seu compromís i dedicació és l’element definitori de les festes patronals. «Tenim unes festes participatives i col·laboratives entre tots i totes perquè tot el poble les gaudisca —, va afirmar Saura—. Això fa que les nostres festes siguen molt més riques». Al mateix temps, el primer edil va voler ressaltar la importància de transmetre les tradicions entre generacions i va posar com a exemple als col·lectius que es renoven cada any per introduir-se als festejos. «És important preservar el nostre passat, cultura, tradició, fe, compromís i identitat», va expressar.

Nou recinte firal

Entre els grans anuncis per a esta edició de les Festes Majors, es troba el nou recinte firal, habilitat pel consistori al costat de l’aparcament del Terç. Segons Conde, es tracta d’un espai amb una capacitat per a acollir 4.000 persones, que pretén millorar «la convivència veïnal» amb l’objectiu de causar «menys molèsties als veïns i veïnes». Per a això, s’ha instal·lat l’escenari de manera que el so «es projecte d’esquenes als nuclis urbans pròxims» i s’ha marcat un horari de tancament del recinte a les quatre de la matinada.

L’espai comptarà amb totes les mesures de seguretat establides en el Pla d’Emergència municipal, quant als accessos i eixides del recinte i, a més, es reforçarà el nombre d’efectius encarregats de la protecció amb personal de seguretat privada, agents de la Policia Local i la col·laboració d’agents de la Policia Nacional en els esdeveniments més multitudinaris. A més, sis dels principals actes comptaran amb Punts Violeta per tractar d’atendre les possibles víctimes i, també, amb sentit pedagògic.

Les clavariesses de la Verge dels Dolores no podran processionar amb la seua imatge per huité any consecutiu, com ja va informar Levante-EMV fa unes setmanes. No obstant això, el dia 4 de setembre, després de l’eucaristia, celebraran una processó cívica, a la qual conviden a participar a tothom. «Esperem que les clavariesses del pròxim any seguisquen amb la lluita —, van esgrimir en la presentació—. Si no, es perdrà. La verge dels Dolores també és cultura i tradició d’Alaquàs».

Grans novetats

Des del consistori, treballen per introduir novetats cada any amb l’objectiu d’enriquir les festes. «Encara que tenim les millors festes, sempre es poden afegir elements —, va afirmar Saura—. Els que funcionen, es mantenen i perduren en el temps». Com a exemple, el primer edil va destacar la prova del Cant de l’Àngel, que es va introduir l’any 1995, o el Concurs de Paelles, que celebra enguany la seua edició número 47, organitzat per la Junta Central de Penyes, amb un ple absolut; ja no queden tiquets i diversos grups s’han quedat fora.

De fet, després d’introduir-se amb èxit en les festes del 2022, enguany torna el Sopar dels Majors, amb una participació de 1.500 persones (encara queden localitats); el concert piromusical en col·laboració amb la Unió Musical d’Alaquàs i la pirotècnia Sanmartín; i la renovada cavalcada amb la seua aposta pels espectacles i l’animació per als més xicotets de la casa.

Esta edició ve, també, amb algunes novetats. Una d’elles va ser la macrodiscomòbil ‘Bacarrá On Tour 2023’ que es va celebrar anit després del pregó de festes. «Era una de les reclamacions de la gent jove», va explicar l’edil de Joventut, Javier Antúnez. La festa va estar complementada amb un fotomatón 360 i un espai pedagògic per a aconseguir «una festa sana i responsable». La segona és la Pool Party del dia 31 d’agost en la Piscina Municipal

Un altre dels canvis és el trasllat de la cordà infantil a l’avinguda del País Valencià. Dos han sigut les raons responsables del seu trasllat: una major visibilitat i, en conseqüència, una major seguretat per als participants. Este acte és una de les principals apostes de l’Ajuntament d’Alaquàs com a garant de la transmissió de les tradicions a les futures generacions. A això se suma, també, la iniciativa dels Amics de la Cordà per a crear una Escola de Foc, que visitarà els cursos de tercer de Primària des del mes vinent de setembre, coincidint amb l’inici de la celebració del seu vintè aniversari com a associació. «La cordà infantil és la joia de la corona», reconeixien els seus integrants, alhora que recordaven que la pirotècnia forma part transversal de la festa. A més a més, entre les exposicions d’enguany, hi ha una dedicada a la pirotècnia al mateix Castell amb tres parts diferenciades: articles pirotècnics, una relació de la pirotècnia i l’agricultura i l’última d’elles dedicada a la Cordà d’Alaquàs. Enguany la gran Cordà dispararà més de 2.300 dotzenes de coets.

Els que també van anunciar novetats van ser les comparses de Moros i Cristians, a través dels seus capitans Isabel Soler dels Creuats i Carlos Giménez de Califes. «Hem dissenyat una Conquesta diferent amb moltes novetats —, van anunciar —. Volem omplir els carrers de llum, color, música i tradició».

A més, amb motiu del cinquanta aniversari de la seua parròquia, la confraria de la Mare de Déu de l’Olivar va anunciar que, en contra de l’habitual, serà la imatge principal la que recórrega els carrers en lloc de la pelegrina que ho fa habitualment.

Reconeixement fester

Les Festes Majors compta amb diferents elements que les fan singulars. Un d’ells és la pirotècnia. Per este motiu, l’associació Amics de la Cordà està treballant per declarar la pirotècnia d’Alaquàs com a festa d’interès turístic autonòmic. «Som un dels pocs pobles en el qual se celebren els quatre actes pirotècnics del correfocs, la despertà, la passejà i la cordà», van incidir. Una altra de les seues tradicions més arrelades és la carxofa i el cant de l’àngel, els responsables del qual han iniciat els tràmits perquè el festeig siga declarat com a Bé d’Interès Cultural (BIC).