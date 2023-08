El Ayuntamiento de Albal, a través de la empresa Centreverd S.A, encargada del mantenimiento de parques y jardines del municipio, ha talado uno de los pinos ubicados, desde hace casi diez décadas, a los pies de su consistorio y que dibujan la estampa de la Plaza del Jardí, epicentro de la actividad social, comercial y cultural de la localidad.

Según las conclusiones a las que ha llegado Nuria Calero, Ingeniera Agrónoma responsable del Análisis del estado fitosanitario y estructural del arbolado situado en la plaza del Jardí de Albal, las raíces del pino se han visto afectadas por las obras de remodelación de la plaza del ayuntamiento del pasado año y esto ha contribuido al estado de desecación irreversible que padece.

La obra de remodelación incluyó el pavimentado y la ejecución de nuevas jardineras en las que han quedado integrados los ejemplares de Pinnus halepensis que se encontraban plantados en la plaza original. Con motivo de estas obras los ejemplares han resultado afectados en su paquete radicular, lo que ha provocado, junto a las temperaturas extremas de este verano, un debilitamiento de su estado fitosanitario.

Una de las consecuencias más visibles es el ataque de hongos que están afectando al sistema vascular de los diferentes ejemplares produciendo la seca de las acículas (Pinocha) motivado probablemente por el debilitamiento de sus raíces.

Para intentar paliar estos efectos negativos por el corte de las raíces durante las obras, se han realizado diversas actuaciones entre las que se incluyen un aporte de tierra vegetal abonada a las nuevas jardineras creadas, la instalación de un sistema de riego por goteo para asegurar el aporte hídrico a los pinos y para tratar de frenar el avance de la patología, el 18 de Julio, se realizó un tratamiento anti fúngico a todos los ejemplares que no ha sido suficiente para recuperar al más afectado, que ha tenido que ser talado, ya que, tal y como concluye la ingeniera en el informe, no es posible revertir su estado y supone un riesgo para los ciudadanos al encontrarse sobre una zona de continuo paso de viandantes y una zona de juegos infantiles.

El edil de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático, Joan Carles Puchalt, argumenta que "nos percatamos de que el estado de los pinos de la plaza no era bueno y tras consultar con expertos externos y con ‘Centre Verd’, la encargada del mantenimiento de parques y jardines del municipio, iniciamos un tratamiento que parece haber funcionado con todos los ejemplares excepto con uno”. El concejal apunta que “este pino no ha superado las reformas de la plaza del Jardí llevadas a cabo por el anterior gobierno” y comenta que el actual gobierno quiere hacer de Albal un pueblo verde, con mejor paisajismo y ante todo no perder especímenes tan antiguos”.

El consistorio es consciente del calado de esta decisión para los vecinos del municipio porque estos pinos forman parte de la memoria colectiva de muchos de ellos, pero la afección que padece el pino puede afectar a su estabilidad estructural o a la de sus ramas, hecho que hace muy importante su retirada a fin de evitar que pueda provocar algún accidente como recientemente hemos visto en el barrio del Raval en Barcelona, donde la fractura de una palmera acabó con la vida de una joven de 20 años.

Tal y como apunta el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, para que no ocurran estas cosas hay que evitar la falta de planificación: “Hemos tratado de salvar el pino con diversos tratamientos, pero finalmente no ha sido posible. Esto demuestra que, las prisas por remodelar la plaza, la falta de planificación urbanística y general, solamente traen consecuencias negativas para el municipio y sus vecinos y es algo que va a tratar de evitar el nuevo equipo de gobierno”.