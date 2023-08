Albalat dels Sorells ja es prepara per a començar a celebrar a partir de hui les seues Festes Majors, que enguany estaran plenes d’activitats per als menuts i els grans, amb gran respecte per la tradició i una ampla presència d’actes dedicats a l’oci del seu veïnat.

Hui a les 19 hores eixiran les diferents comissions de festes de la localitat de l’Horta Nord acompanyades de la pregonera, la pilot automobilísitca Nerea Martí, i els membres de la corporació municipal, amb l’acompanyament de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells, fins a la plaça del Castell, on a les 20 hores està previst que tinga lloc el pregó de festes. Serà Nerea Martí qui done el missatge d’inici de les Festes Majors.

Els actes es distribuiran en cinc grans festes: de les Filles de Maria, de la Mare de Déu del Roser, de Sant Gil, de la Mare de Déu dels Desemparats i del Santíssim Crist de les Ànimes, que contribuiran a omplir de festa el municipi per a goig de tot el seu veïnat.

La primera d’estes festes tindrà lloc este diumenge 3 de setembre amb la Festa de les Filles de Maria, on destacaran una «apoteòsica mascletà» al Parc Gran Via Comte d’Albalat (14 hores), la replegada de les clavariesses de les Filles de Maria per tot el poble (18.45 hores), la processó en honor a la Puríssima Concepció (20.30 hores) o l’actuació de l’orquestra No comment (00 hores).

El dilluns 4 de setembre serà el torn de la Festa de la Mare de Déu del Roser. A les 16.30 hores hi haurà orxata i fartons per al poble; a les 18 hores serà l’arreplegada dels festers; a les 19.30 hores, la missa en honor a la Mare de Déu del Roser, que precedirà a la processó. Per la nit, hi haurà una vetlada nocturna de remember amb el DJ Buitron.

Tota la programació

La Festa de Sant Gil Abat serà el dimarts 5 de setembre. La jornada comptarà a partir de les 11 hores amb jocs gegants, pintacares, globoflèxia i altres activitats per als més xicotets i xicotetes al Parc de l’Hort del Comte d’Albalat. A les 11 hores serà el repartiment d’orxata i fartons artesanals. Ja per la vesprada tindrà lloc, a les 18.30 hores, l’arreplegada de les clavariesses; i a les 19.30, la missa en honor a Sant Gil Abat. A mitjanit serà la gran vetlada musical a càrrec de l’orquestra Platino d’Espectacles Excelsior.

Per la seua banda, la Festa de la Mare de Déu dels Desemparats comprendrà el dimecres 6 i el dissabte 9 de setembre. El dimecres es dispararan a les 6.45 hores les tradicionals salves, que precediran el Rosari de l’Aurora. A les 8 hores serà la missa d’infants i a les 9.30, repartiment de xocolate al pati del Castell. De 10 a 14 hores hi haurà unflables d’aigua per a les xiquetes i els xiquets. La replegada de les festeres i els festers tindrà lloc a partir de les 19 hores, abans de la solemne processó a la Mare de Déu dels Desemparats. Ja a les 23.30 hores la cantant Gisela, d’Excelsior Producciones, oferirá un espectacle. Per al dissabte 9 de setembre encara quedarà l’actuació de l’orquestra Tokio Band, a partir de les 23.30 hores.

El divendres 8 de setembre començarà la Festa del Santíssim Crist de les Ànimes amb la missa i el seu trasllat des del cementeri al temple parroquial. Al dia següent, el dissabte 9, serà la solemne processió (a les 20.45 hores). Per la nit, l’orquestra Tokio Band actuarà a les 23.30 hores.

A més de les cinc festes, s’han preparat diferents activitats de les que gaudirà tot el poble. Per exemple, per al dijous 7 de setembre s’ha organitzat la Festa de l’Aigua amb unflables a partir de les 13 hores a la piscina descoberta municipal. Eixe mateix dia, per la vesprada, tindrà lloc la cavalcada popular y, per la nit, hi haurà un sopar a la fresca.

El divendres 8 de setembre se celebrarà la nit de les paelles, on actuarà l’orquesta Modena.

A tot açò cal afegir els actes taurins dels divendres 1 i dissabte 2 de setembre, i divendres 15 i dissabte 16 del mateix mes, per als que s’han preparat carretó embolat, bou embolat, desencaixionada i solta de bous cerrils, entre altres actes.

«Són les festes que ens defineixen com a poble»

L’alcalde d’Albalat dels Sorells, Nicolau Josep Claramunt, ha assenyalat estes Festes Majors com a «una magnífica oportunitat perquè els albalatans i les albalatanes gaudim junts: totes i tots units en els preparatius i, sobretot, en la celebració».

El dirigent ha recordat que el poble té per davant «uns dies de tradició, festa i devoció», i ha insistit en què «les Festes Majors són les de totes les persones, les que ens defineixen com a poble».

Tanmateix, ha recordat el treball que hi ha darrere de la seua organització i la implicació de festers i festeres, clavaries, associacions, penyes i altres entitats, així com tot el veïnat del poble en general: «Sense ells les festes no podrien portar-se a terme».