Los propietarios de mascotas de Foios vuelven a estar en alerta después de que el pasado domingo otros dos perros murieran envenenados tras aparentemente ingerir restos de carne que estaban contaminados con un potente tóxico. Así lo ha denunciado a Levante-EMV Ana Espinós, una de las afectadas que hace unos días tuvo que despedirse de su perrita Lua, una labradora de apenas 5 años.

"Es muy duro. Estamos detrozados y nos sentimos impotentes porque se trata de un hecho intencionado", relata la joven, que explica que detectaron los primeros síntomas al rato de volver de pasear. "Al principio pensábamos que se trataba de una gastroenteritis" ya que los primeros síntomas que empezó a desarrollar fueron vómitos y diarrea.

A medida que pasaban las horas la can empezó a "babear mucho" lo que puso a los dueños en alerta. Sin embargo, por la noche Lúa empezó a tener convulsiones por lo que acudieron urgentemente al veterinario. Lamentablemente, en el trayecto al hospital de mascotas la perrita falleció.

Más animales afectados

La muerte de Lua no se trata de un hecho aislado ya que ese mismo día hubo una segunda perrita afectada, Trufa. Y no son las únicas ya que Ana asegura saber de muchos más casos en el municipio. "En total hablamos de muchos animales afectados. En lo que va de año tenemos constancia de que ya han muerto siete perros. Y a esto hay que sumar los enfermos que han sobrevivido", denuncia. Estos días, la vecina de Foios está intentando contactar con otros vecinos afectados para conocer el alcance real del problema y pedir a las autoridades locales una respuesta a la altura de que está pasando.

Y es que según cuenta, el mismo día de la muerte de Lua ya avisó a la Policía Local de lo que había pasado pero no fue hasta ayer cuando el consistorio alertó a sus vecino a través de un bando municipal. Además, la afectada explica que el veneno que se está utilizando para cometer los crimenes se trata de un potente tóxico que lleva más de 20 años prohibido. "Vi unas bolitas negras que me llamaron la atención y fui a la coopertativa a preguntar. Me dijeron que se trata de un veneno más tóxico que el cianuro".

A pesar de que al principio pensaban que Lúa había contraído algún tipo de virus, "el veterinario nos confirmó que la muerte había sido a causa de un envenenamiento", explica. Al parecer, el modus operandi utilizado consiste en introducir este componente en restos de carne como secreto o longanizas. De esta manera llaman la atención de las mascotas, que en función del peso, tamaño y la cantidad ingerida corren una suerte u otra.

En enero se denunciaron tres casos

La primera denuncia a la Guardia Civil fue en noviembre de 2022, tal como explicaba en enero a Levante-EMV una de las afectadas. Entonces señalaba a un vecino en concreto que, según contaba "merodea y comete fechorías tales como tirar basura, quemar rastrojos, mear en la vía pública y envenenar y, en consecuencia, matar a dos gatos. Este último hecho ha motivado una segunda denuncia ante las fuerzas de seguridad y la Policía Local de Foios que "acudió al lugar de los hechos cuando fallecieron los gatos", decía entonces la vecina.

Seguidamente, el perro de otro vecino sufrió una intoxicación por la que no murió pero obligó al animal a estar varios días ingresado en un hospital veterinario. Días después, una perra murió en cuestión de minutos tras ingerir alguna sustancia entre el descampado y el parque infantil de la calle Delme.

En aquella ocasión los vecinos de Foios acusaron al municipio de no hacer nada. Unas críticas de las que el alcalde de la localidad se defendió explicando que "una vez se pueda identificar la sustancia de la que se trata, haremos una comunicación en redes y un bando para, por una parte, apelar a quien esté envenenando si así es, pues no sabemos si es algo intencionado y para alertar al vecindario".

El ayuntamiento emite un bando municipal

En esta ocasión, tras conocer los hechos acontecidos el pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Foios ha emitido un bando municipal a través de sus redes sociales para alertar a los vecinos del problema.

"En los últimos días se ha producido la intoxicación de dos perros con resultado de muerte, con origen probable el camino de la Macarella y la circunvalación sur del pueblo", comienza el comunicado. "La causa aparente es la ingesta de trozos de carne mezclada con un raticida, lo que permite sospechar la intencionalidad de los envenenamientos. La Policía Local ha cursado diligencias ante la Guardia Civil, para tratar de averiguar la autoría del presunto delito".

Asimismo, el consistorio ha compartido una serie de advertencias para evitar nuevos casos. Así se ha pedido a los propieratarios de las mascotas que lleven a las mascotas atadas mientras pasean y que controlen que no coman nada del suelo. Además, se ha pedido a la población que comunique a la Policía Local o a la Guardia Civil cualquier comportamiento sospechoso.