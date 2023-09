Otro día más, el servicio de transporte escolar asignado a los centros educativos CEIP Blasco Ibañez e IES Tierno Galván de Moncada ha dejado tirados a cerca de 130 alumnos. Desde la dirección del Blasco han confirmado que ayer lunes 19 de septiembre el alumnado tuvo que esperar hasta las 15:30 a la llegada del transporte. Y hoy martes la compañía Monbús que realiza la ruta ha vuelto a dejar en tierra a los alumnos y han sido las familias las que han tenido que pasar a recogerlos.

"Llevamos arrastrando este problema ya muchos días y a mí nadie me pone una solución”, denuncia Asun Monzó, directora del Blasco Ibáñez. “Monbús no hace más que darme largas. A las madres que han venido al colegio les he tenido que hacer una especie de certificado diciendo que es cierto que tienen que recoger a sus hijas. Los más afectados son las familias de la pedanía de San Isidro de Benagéber porque no tienen un buen acceso para venir andando”, relata la responsable del centro.

Por su parte desde el IES confirman que de los tres autobuses que tenían que pasar para recoger a los alumnos a mediodía sólo han acudido dos dejando en tierra a un centenar de estudiantes. El centro ha remitido a los responsables educativos y del consejo un informe en el que relata el incumplimiento de las rutas desde el inicio del curso escolar.

Malestar en la comunidad educativa

Mientras tanto crece el malestar en la comunidad educativa de Moncada, por una parte, las madres y padres que tienen que alterar sus tareas para atender a las incidencias y por otro lado al profesorado que trata de buscar soluciones a un asunto que gestiona la Conselleria de Educación.

El jueves de la semana pasada el ayuntamiento ya emitió un comunicado en el que expresaba la más enérgica protesta por el caos en la organización del transporte escolar por parte de la Conselleria de Educación que afectaba a alumnos Vinalesa, Masies, San Isidro de Benagéber y Vall de Flors al tiempo que exigía responsabilidades políticas por el negligente servicio de transporte escolar.