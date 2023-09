Las movilizaciones para lograr la reversión de Manises han pasado del plano político al social. Tras la reunión de la Xarxa d’Alcaldies convocada por la primera edila de Quart Cristina Mora para consolidar un frente común —a la que acudieron los siete alcaldes socialistas de los 14 municipios encuadrados en este departamento de salud—, hoy martes 26 de septiembre ha sido el turno de la ciudadanía, organizada en una cadena humana contra el aparente frenazo a una reversión que ya había sido comprometida por el gobierno el Botànic.

El portavoz de la plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Calidad, José Navarro, explicaba que la cadena en la que participaron un centenar de personas era la respuesta a la auditoría que PP y Vox han solicitado para determinar si la reversión resulta viable en términos económicos. "No entendemos que se haya pedido esta auditoría, porque sabemos de sobra qué ocurre en este departamento. En todo caso en esa auditoría puede salir que muchos municipios no cuentan con transporte público para llegar al hospital. O que la espera para que te atiendan es de más de seis horas, más de 48 horas para conseguir una cama. A una vecina le han dado cita para el otorrino en abril. Y todo eso por no entrar en los beneficios que está sumando la concesionaria. Todo eso debería aparecer en la auditoría, pero es posible que estén buscando otra cosa", ironizaba.

Navarro avanzaba además que la plataforma continuará organizando protestas para exigir que el Hospital de Manises pase a manos públicas a partir de mayo, que es cuando acaba el contrato de concesión, y lo hará sin otra motivación que el cuidado de la salud: "Esto no es un tema político. La salud no entiende de colores. Seguiríamos defendiendo lo que defendemos aunque no estuviera el PP en el Consell. Nos mueve que nos atiendan con calidad. Es el momento de lo público".

También participaron en la acción los cuatro municipios de l’Horta dependientes de Manises, con algunos de sus representantes como eslabones de la cadena. A las puertas del hospital, Cristina Mora señalaba que su presencia en la cadena pretendía "reivindicar lo mismo que la ciudadanía. Queremos una gestión pública de la Sanidad y que siga adelante el proceso de reversión puesto en marcha por el gobierno de Ximo Puig. Queremos una sanidad de calidad que deje de estar en manos privadas", dijo.

El alcalde de Manises, por su parte, hablaba en términos similares de la concentración ciudadana y su propia voluntad política: "Siempre defenderemos una sanidad pública y universal y desde aquí exigimos transparencia por parte de la Conselleria y que continúe con la hoja de ruta marcada para la reversión", solicitabaJavier Mansilla.

Y también secundaron la cadena Alfredo Catalá, edil de Salud Pública de Mislata, y Laura Delgado, delegada de Servicios Sociales en Aldaia, que coincidían en exigir la reversión con el objetivo de garantizar una mejor cobertura sanitaria para sus vecinos y vecinas. "Tememos que en el Consell tienen la decisión tomada y por eso no dan la cara", lamentaba Delgado.