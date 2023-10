Dos edificios de la avenida de Madrid de Quart de Poblet llevan desalojados desde el pasado domingo por la noche debido a la aparición de varias grietas en la estructura de una de las viviendas. Desde entonces, más de medio centenar de vecinos de un total de 25 viviendas todavía no han podido regresar a sus casas a la espera de que un arquitecto emita un informe favorable que certifique la seguridad del edificio.

Según ha explicado a Levante-EMV uno de los afectados, todo comenzó el domingo por la noche cuando alrededor de las 22:00 horas el vecino del primer piso del número 61 escuchó dos golpes secos muy fuertes, lo que hizo saltar las alarmas de varios residentes que también escucharon los ruidos. Tras comprobar la aparición de las grietas, de entre 4 y 5 milímetros, decidieron llamar al 112 para alertar de los hechos y a los veinte minutos Bomberos y Policía Local precintaron la zona y desalojaron las viviendas para comprobar la gravedad de los hechos.

Tras algo más de tres horas de revisiones por parte de los técnicos municipales -un arquitecto y un aparejador- los bomberos aconsejaron abandonar las viviendas por protocolo hasta que un arquitecto realizara una valoración más completa de los daños en la que se descarten problemas en la estructura del edificio, lo que hizo que los vecinos, muchos de ellos familias con niños, tuvieran que improvisar soluciones pasadas la una de la madrugada.

"Nos sentimos indefensos"

La situación ha generado mucha incertidumbre entre los vecinos ya que no saben cuándo van a poder volver a sus casas. "Ahora estamos más tranquilos pero el domingo por la noche fue un caos", explica una de las afectadas que cuenta que "a la una de la madrugada nos dijeron que nos teníamos que ir de casa. Estábamos en la calle tirados con dos niños y solo nos dieron cinco minutos para recoger cosas sin saber cuando íbamos a volver. Te quedas indefenso y desamparado. Y lo peor es que los niños lo están pasando mal".

Similar es el relato de Mara, una malagueña afincada en Quart que el domingo tuvo que dormir en el Ayuntamiento ya que no tenía a dónde acudir. "La Policía Local me dijo que me fuera con ellos y tuve que dormir en un banco". La mujer, que vive de alquiler en uno de los bajos de la finca, cuenta que su casero le ha pagado dos noches de hotel y le ha perdonado el alquiler de este mes "pero si mañana no podemos entrar me quedo en la calle", cuenta. Además señala los gastos que está generando la situación porque "tengo que hacer todas las comidas en bares y eso me está suponiendo un gasto extra porque me toca comer en bares o buscándome la vida".

Los vecinos destacan el trabajo y el apoyo que están recibiendo por parte tanto de la Policía Local como de los Bomberos. "Están siendo muy empáticos y muy comprensivos. El domingo por la noche nos iban informando de todo y la Policía ha habilitado dos turnos al día para que podamos ir a nuestra casa a coger cosas mientras se soluciona el problema", cuenta otro afectado.

Sin embargo, lamentan la falta de previsión del Ayuntamiento para dar respuesta a un problema así la primera noche. "Ante estos casos tendría que haber un protocolo que nos hubiera ofrecido algún sitio donde dormir al menos la noche del domingo", denuncia una vecina que relata que "nos evacuaron con lo puesto y los que no teníamos donde ir tuvimos que pagarnos un hotel".

Problemas con los seguros y constructora

Además de todas las molestias por no poder acceder a las viviendas, los vecinos denuncian los problemas que están teniendo tanto con la constructora como con las aseguradoras ya que "nadie se quiere hacer cargo de los gastos". Según explican, la promotora quebró en 2012 y no han podido contactar con nadie de la empresa para que elabore los informes, por lo que la comunidad ha tenido que pagar a un arquitecto agilizar los trámites a la espera de que se pronuncie el seguro. Sin embargo, la compañía se ha negado a asumir el coste de las reparaciones alegando que se trata de un problema de asentamiento, algo que no cubre la póliza.

Por su parte, tanto el arquitecto como algunos vecinos han confirmado a este diario que no se han detectado daños estructurales en el edificio y tan solo hay que lamentar algunos daños superficiales. Durante la mañana de ayer el experto revisó una a una las viviendas para comprobar los daños y confirmó que las grietas no han afectado a la estructura principal.

Así, está previsto que esta mañana se entregue en el ayuntamiento el informe necesario para que el consistorio pueda ordenar el levantamiento del precinto, por lo que los vecinos han pedido al gobierno local agilidad para resolver los trámites y que puedan volver a sus hogares "cuanto antes".

El ayuntamiento agilizará los trámites

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha explicado que el ayuntamiento está siguiendo de cerca el caso para conocer la evolución. De hecho, ayer llamó personalmente a todos los afectados para conocer su situación y poner a su disposición los servicios municipales mientras se resuelve el problema.

La primera edil cuenta que el consistorio ha realojado a tres familias vulnerables mientras que ha ofrecido alojamiento al resto de afectados, aunque ningún vecino lo ha solicitado. Asimismo, ha manifestado a los afectados su compromiso a agilizar los trámites para que las familias puedan volver a sus casas "tan pronto esté disponible el informe del arquitecto".