La Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella no hablará valenciano en 2023, en la treintena edición del certamen. Todos los espectáculos se harán exclusivamente en castellano, tal como denunció Compromís y ha conforimado el equipo de gobierno formado por PP y Vox.

Según revela Compromís, el nuevo concejal de Cultura, Lorenzo Monrós, de Vox, informó en la comisión informativa municipal del miércoles, que los espectáculos de la mostra serán en castellano, "condición innegociable" para contratar a las empresas participantes, según denuncia el portavoz de Compromís Ricard Barberà.

“Lamentamos profundamente que cuando se cumplen tres décadas de Mostra la única innovación que incorpora el gobierno de PPVox sea la censura. Primero el intento de censura a Dones Clown y ahora la censura directa al valenciano en actuaciones de grupos y artistas que también ofrecen sus espectáculos en valenciano”, crítica Barberà. “Durante los treinta años de Mostra han sido innumerables los artistas valencianos o catalanes que han ofrecido espectáculos en nuestra lengua sin ningún problema y con gran éxito de público. En concreto son memorables las actuaciones de Guillem Albà y La Marabunta, con un auditorio atestado que acabó bailando la conga dando la vuelta por el exterior del auditorio”, explica Barberà.

"Jugar con el prestigio de la Mostra"

“Por mi parte, continuaré yendo a los espectáculos como todos los años, pero no podemos consentir que la extrema derecha juegue con el prestigio de la Mostra y cree un conflicto que antes nunca había existido. Ni la Mostra, ni el público, ni los artistas, ni el personal que lo organiza se lo merecen. El señor Monrós tendría que irse en su casa y la alcaldesa Paqui Bartual, pedir disculpas y rectificar”, concluye Barberà.

"No hay premisa para que sea en castellano"

Por su parte, Guillermo Garrido, portavoz del gobierno de Xirivella, explica que la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella "empezó a gestionarse en enero-febrero", meses antes de la toma de posesión del ejecutivo PP-Vox, en junio. "Para este año hay nueve compañías contratadas, cinco de fuera de la C. Valenciana y cuatro valencianas. Y si las de aquí, el pequeño diálogo que hacen no lo hacen en valenciano, es porque quieren, y no hay premisa expresa para que sean en castellano", afirma el regidor. En este sentido, apunta que, por ejemplo, Carles Sanz, el que fuera miembro de Tricicle y catalán, "viene con un espectáculo y lo hace en castellano".