L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat a conéixer els guanyadors de la segona edició dels Premis Carme Miquel per a fomentar l’ús del valencià en els centres escolars. El jurat —integrat pels acadèmics de la Secció de Foment de l’Ús del Valencià— ha premiat el projecte «Ràdio Mirantbò» del CEIP Mirantbò de Callosa d’en Sarrià, en la categoria de projecte de centre. L’alumnat d’esta escola s’endinsa cada setmana en el món radiofònic per a crear pòdcasts que es difonen a través del web del centre. La ràdio es convertix en un espai d’aprenentatge i motivador per a contar les seues històries i els seus pensaments.

El guanyador en la categoria de projecte d’aula és el CEIP Mare de Déu de Gràcia de Biar, pel seu treball «Festa del Rei Pàixaro». Els escolars de cinc anys treballen en l’aula tots els components d’esta celebració vinculada a la festa de Sant Antoni, per a representar-la a la resta de l’alumnat del centre. El projecte contribuïx a fer que els més menuts valoren i cuiden la festa.

I el premi per al projecte d’etapa és per a l’Escola Infantil Ninos de Meliana, per la seua proposta «Per una escola en valencià des de l’inici». L’escoleta aposta pel valencià com a llengua vehicular de totes les activitats que es promouen, així com en la comunicació a través de les xarxes socials i amb tota la comunitat escolar.

Una vintena de centres

L’objecte d’estos guardons és premiar els projectes que s’estiguen aplicant en els centres d’Educació Infantil (en les dos etapes, de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys) i els de Primària, tant públics com concertats o privats. La vintena de treballs que s’hi han presentat tenen un caràcter transversal en el centre (en una etapa, en un nivell o en una aula), i incidixen directament en l’ús del valencià per part de l’alumnat o, fins i tot, de tota la comunitat educativa, famílies incloses. Els projectes provenen de tot el territori, de nord a sud, fins i tot se n’han presentat alguns de comarques de predomini castellanoparlant.

En reconeixement a esta tasca, es lliuren tres premis: un premi a un projecte en el qual participe tot el centre escolar, dotat amb un val per un import de tres mil euros per a llibres, material escolar i jocs infantils; un altre a un projecte en el qual participe tota l’etapa educativa (Infantil o Primària), dotat amb un val per la quantia de dos mil euros per a llibres, material escolar i jocs infantils, i un tercer premi a un projecte en el qual participe tot el nivell o aula, que està dotat amb un val per un import de mil euros per a llibres, material i jocs infantils.

El lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 2 de desembre en el monestir de Sant Miquel dels Reis.