Los vecinos del barrio de la Coma están cansados de que se les asocie a una imagen negativa. Bien es cierto que en este vecindario de Paterna hay ciertos problemas de inseguridad. Pero se trata de una minoría ya que entre los vecinos también hay gente con mucho talento. Como los 35 jugadores del Paterna City, un equipo de fútbol que ha vuelto a saltar al césped gracias a la iniciativa de su presidente, también jugador del equipo, JuanManuel Jiménez.

«Somos todos conocidos, gente de la Coma y de Paterna que nos hemos criado jugando a fútbol en el barrio y hemos crecido en las categorías inferiores del Unión Deportiva Paterna», explica. Al alcanzar la mayoría de edad cada uno hizo su camino. Hasta que un día Jiménez, «pensando en el fútbol y en el tiempo que llevaba sin jugar federado» decidió volver a reunir a sus antiguos compañeros para «reivindicar el orgullo de barrio, y de paso romper con la mala imagen que se tiene de él».

A pesar de que no han tenido grandes problemas, el presidente recuerda un caso con un club que se negó a jugar un amistoso contra ellos: «Nos dijeron que no iban a venir a la Coma porque tenían miedo», aunque señala que se trata de un caso aislado, porque «desde que jugamos no hemos tenido problemas con ningún otro equipo».

En busca de un patrocinador

Sin embargo, gracias al talento de sus jugadores, han conseguido que el temor no sea acudir al barrio, sino enfrentarse al equipo. Y es que actualmente ocupan la segunda posición en la Liga División Primera Sábados de Acude, eso sí, empatado a puntos con el primero: «Sabíamos que teníamos un equipazo y lo estamos demostrando», presume el delegado del equipo, Juan Cantero.

Ahora el equipo busca un patrocinador para ayudarles a financiar los costes asociados a la participación en el torneo. Solo por inscribirse han tenido que pagar 250 euros. Un dinero que ha salido del bolsillo de los jugadores, al que hay que sumar el importe que pagan por jugar cada partido, por el que deben pagar el uso del recinto más los honorarios del árbitro. «Necesitamos ayuda para crecer más», explica Jiménez mientras detalla que ese dinero les ayudaría a financiar el coste de los equipajes, así como la compra de productos básicos como agua, réflex «o incluso balones para entrenar».

Líderes en la clasificación

A pesar de que el club lleva funcionando en esta segunda etapa desde el mes de marzo, lo cierto es que están logrando unos grandes resultados. Prueba de ellos es que actualmente lideran la clasificación de la Liga Acude, un puesto compartido con otro equipo al que se enfrentarán el próximo día 16. «Empezamos muy mal pero nos hemos puesto las pilas y ahora nos jugamos cerrar la temporada de invierno como líderes«, cuenta Juan Manuel Jímenez mientras advierte que «vamos a darlo todo para poder conseguirlo».

Lo cierto es que hay que destacar el mérito de este grupo de chavales, y no tan chavales, ya que hasta ahora han conseguido todos estos logros «sin la ayuda de nadie». Por eso, desde el club inciden en la necesidad de conseguir el apoyo de algún patrocinador, ya que además de ayudarles a sufragar los gastos, «podríamos tener un equipaje oficial. Algo que sería muy bonito y nos motivaría mucho para seguir», cuenta el presidente.