"Se acabó". Así empieza el escrito presentado en el Ayuntamiento de Alaquàs a primer ahora de la mañana de este lunes respaldado por 23 colectivos del municipio y 150 personas pidiendo la dimisión del concejal de Vox, Jesús Taberner, por las manifestaciones machistas y que incitan al odio contra las mujeres vertidas en el último pleno. En concreto, Taberner afirmó durante la moción de respaldo al 25-N que "yo he conocido personas, en concreto me estoy acordando de una cercana a la familia, que el marido a la mujer le llamaba puta y zorra, con perdón. Después, con el tiempo, he comprendido por qué le llamaba puta y zorra a la mujer; hay mujeres maravillosas y otras, como los hombres, no son tan maravillosas”.

Vox en Alaquàs: "El marido llamaba puta y zorra a su mujer y con el tiempo he comprendido el por qué" Si bien tanto el PSPV local y de l'Horta Sud como Compromís han pedido la dimisión del edil, ahora es la sociedad civil, la que lo reclama a través de este escrito. En concreto, los y las firmantes piden al consistorio que el portavoz de Vox, Jesús Taberner, pida disculpas públicas y se retracte inmediatamente de las manifestaciones machistas realizadas en el pleno del 30 de noviembre. "Y a continuación, que presente su dimisión de forma automática y de manera irrevocable". También exigen que el alcalde de la corporación y/o los diferentes grupos llevan al pleno una propuesta para "reprobar públicamente al portavoz de Vox, Jesús Taberner, y retirarle las retribuciones económicas que percibe del consistorio, correspondientes al mes de noviembre". A su vez, reclaman una investigación interna. En concreto que el gobierno local, dirigido por el alcalde socialista Toni Saura, inicie un expediente para estudiar si el comportamiento de Jesús Taberner en el pleno supone una infracción administrativa o penal, "y actúe en consecuencia tomando las decisiones que haga falta". Por último, los y las firmantes del escrito piden a Vox de Alaquàs que se comprometa a actuar siguiendo el consenso del resto de grupos municipales en los asuntos de violencia contra las mujeres porque, "en caso contrario, nos pone en riesgo a todas". Recogida de firmas Además de este escrito impulsado por la Asamblea Feminista d'Alaquàs, hay abierta una compaña de recogida de firmas con el apoyo de más de 300 personas a la solicitud de dimisión del concejal de extrema derecha. La sociedad civil lamenta que precisamente haya sido Vox el encargado de romper el consenso institucional que había con las instituciones políticos por la defensa de la igualdad y contra la violencia machista, "algo que no estamos dispuestas a tolerar". Es por ello que entre los 23 colectivos firmantes se encuentran asociaciones no solo feministas sino tan dispares como Assemblea feminista d'Alaquàs, Asociación de Amas de Casa y Consumidoras Tyrius de Alaquàs, Associació d’Hostaleria d’Alaquàs, Grup de Danses l'Olivar d'Alaquàs, Associació Criant Alaquàs, Club d’Escacs d’Alaquàs, Amigos del mítico centro Cultural de Alaquàs, Agrupament escolta Pas de Pi (Alaquàs), Alaquàs Debat, Mans Artesanes d'Alaquàs, Poetes d’Alaquàs, Cor de Vila (Alaquàs), Associació Fotogràfica Alaquàs, Filà els Ollers, Filà la Lluna (Alaquàs), Fila mossarabs Capitanía 2024 (Alaquàs), Dones de Picanya, Obrim Fronteres València, Dones Intersindical Valenciana, Dones Morades, En Clau de Dona Castelló, Assemblea 8M Castello y Col.lectiu per la Sororitat d' Albal. El grupo Alaquàs Debat considera intolerables las manifestaciones machistas de Jesús Taberner en el pleno, y por ello piden al gobierno local que le retire al edil de Vox el premio Castell d'Alaquàs. "Estas afirmaciones son extremadamente graves e irresponsables por parte de un representante público y constituyen un fuerte ataque a las víctimas si además se producen durante el debate alrededor del 25-N en un plenario municipal. El consenso y la unanimidad son imprescindibles para combatir la violencia machista en todas sus manifestaciones. Por todos estos motivos, Alaquàs Debat acuerda pedir en el Ayuntamiento de Alaquàs que retire a Jesús Taberner Andrés el premio Castell de Alaquàs, que obtuvo en el año 2015 en la modalidad de Humanidades, Deportes, Ciencias Sociales y Solidaridad. Consideramos que su conducta ensucia también la importancia del galardón municipal", señalan. Alaquàs Debat recuerda que Jesús Taberner Andrés, en su toma de posesión como regidor de Vox, el pasado mas de junio, aseguró que él era la misma persona que aquella que había recibido el premio. "Su comportamiento del plenario del 30 de noviembre deja a las claras que no es cierto", aclaran. Esta no es la primera vez que en Alaquàs se quita un galardón institucional a una persona, puesto que el plenario decidió en 2014 retirar la Medalla de Oro de la villa al expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas (quién lo había conseguido por su papel clave en la expropiación del Castell) una vez su nombre estuvo relacionado en un caso de corrupción. Por otro lado, el colectivo Alaquàs Debate acuerda también sumarse al manifiesto que, promovido por la Asamblea Feminista de Alaquàs, pide la dimisión del regidor Jesús Taberner y la investigación municipal de su conducta.