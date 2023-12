Tenía muchas esperanzas y ganas por ganar, pero no pudo ser. Pablo Verdeguer, el valenciano finalista del concurso televisivo La Voz, tuvo que conformarse con un tercer puesto, en una gran final, en la que se impuso Elsa Tortonda. Miguel y Nereida completaron el podio.

El estudiante de la Universitat Politècnica de València superó hace dos semanas la semifinal —gracias a los votos de los telespectadores— y ayer trató de intentar ser el ganador de la actual edición del programa, en una final a la que se batía en voz con Elsa, Miguel y Nereida.

Coldplay y ABBA

Pablo Verdeguer, de Albal, empezó su andadura en ‘La Voz’ consiguiendo que giraran su asiento Malú, Luis Fonsi y Pablo López gracias a su actuación de ‘Slipping Through my fingers’ de ABBA. Posteriormente enamoró a todos con su versión de un tema de Coldplay y consigue su plaza para la final con ‘Clima tropical’ de Dani Fernández. Anoche cantó ‘Devuélveme la vida’ para proclamarse ganador de ‘La Voz 2023’.