El pleno de Alaquàs reprobó anoche al concejal de Vox, Jesús Taberner, por sus afirmaciones machistas en la sesión plenaria de noviembre, en las que dijo que "He conocido a personas, en concreto me estoy acordando de una cercana a mi familia, que el marido a la mujer le llamaba puta y zorra. Después, con el tiempo, he comprendido por qué le llamaba puta y zorra a la mujer".

En una tensa sesión plenaria marcada por la alta asistencia de mujeres con pancartas, se debatió la moción conjunta de PSPV y Compromís. Ambos grupos recogían la petición del Consell de les Dones, de l’Assemblea Feminista y de Alaquàs Debat. El objetivo era reprobar a Taberner, retirarle la distinción del Castell d’Alaquàs 2015 y su destitución como integrante de la empresa pública aldaiera Alem. Los votos de la izquierda sirvió para sacar adelante la moción, con los votos en contra de Vox y la abstención del PP. Movilización y rechazo rotundo Durante el debate, la concejala del PSPV, María Elena Alamo, aseguró que las palabras que pronunció Tabernes “han resonado en todos los medios” y “han movilizado a la ciudadanía de una manera rotunda, con el manifiesto de repulsa de 23 colectivos. Ha sido un rechazo rotundo por unos hechos sin precedentes”, sentenció la socialista. Por su parte, Marta Murciano, de Compromís, señaló que “los improperios” del regidor de Vox “no solo estaban destinados a esa mujer en concreto, sino a todas las mujeres que han sufrido violencia machista, de cualquier tipo”. La regidora aseveró que las palabras de Taberner “no pueden quedar en una simple disculpa. Un político es una figura pública que ha de ser ejemplo y referente. No se puede ser incoherente e irresponsable, lo ocurrido no se se puede consentir”. Defensa de Vox Desde Vox, Juan Bautista Moya respaldó a su compañero de partido al asegurar que Taberner es una persona que recibió el premio Castell d’Alaquàs de 2015 por “dar parte de su vida a los demás” en iniciativas como Cáritas o Proyecto Hombre, y “que por ello fue digno del galardón. Arrebatarle el premio por su labor social no tiene nombre. ¿Consideran ético que por unas palabra que no debieron pronunciarse en el pleno, desafortunadas y con nerviosismo en su intervención y por las que ya ha mostrado arrepentimiento y ha pedido perdón públicamente en la comisión informativa del 14 de diciembre se le va a arrebatar el galardón?”. Moya acabó con un mensaje para la izquierda por “utilizar este asunto en su beneficio practicando un populismo rancio”. El PP se abstiene El PP, que se abstuvo en la votación, manifestó su “desaprobación” por las palabras de Jesús Taberner, que calificó de “desafortunadas y censurables, y que no tienen justificación, y más para un cargo publico”. En cambio, Vicente Cervera dijo que su grupo “no va a juzgar ni dilapidar a una persona por esas palabras, que reprobamos”, insistió. El popular dijo que tampoco “vamos a sacar rédito político ni hundir a un concejal que ha mostrado arrepentimiento”. Por último, Cervera consideró “excesivo” que el regidor pedir su dimisión y retirarle el galardón. Eso sí, insistió que el PP “está en contra de todo tipo de violencia, incluida contra la mujer”. El cierre de Toni Saura Antes de la votación, el alcalde Toni Saura cerró el turno de intervenciones asegurandso que Taberner "se quedó corto con sus disculpas, por unas palabras indignas,y reprochables e injustificables" y "ante es injustificación solo queda un camino".