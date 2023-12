El 88008, agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2023, ha dejado una lluvia de 6,8 millones en l’Horta. Según datos de Loterías y Apuestas, diversos municipios de la comarca han vendido 17 décimos del primer premio, al que le corresponde 400.000 euros por boleto.

En total, el 88008 se ha repartido en Manises, cinco en la administración de la calle Alfonso Blat y tres en Maestro Guillem; cuatro en Alaquàs; y uno en Quart de Poblet, Mislata, Aldaia, Paiporta, Quart de Poblet y Alfara del Patriarca.

"Voy a comprarme una casa"

Bea es una de las agraciadas que compró un décimo del 88008 en la Cafetería Aromas de Manises, en la calle Alfonso Blat. La suerte hizo que no comprara ella el boleto por terminal, de ahí que no supiera en un principio si le había caído el gordo. Al saberlo estaba eufórica. “Estoy en shock porque voy a poder comprar la casa que quiero”, afirmaba a este diario.

Y tal como están los precios de la vivienda, el décimo no le va a dar para mucho más. “Creo que llegaré justa, pero estoy muy contenta”, comentaba la chica que reconocía que "no juego mucho a la lotería. De hecho el décimo me lo compraron”.