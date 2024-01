Almàssera perdió 200.000 euros de los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana para iniciar el proceso de construcción de un centro de día. Concretamente, la iniciativa que ganó por votaciones el proceso participativo autonómico fue la de la adaptación del proyecto a la nueva normativa y la ejecución una primera fase del recurso social por valor de 200.000 euros, tal como informó el consistorio en su día.

Ahora, han sido las formaciones de Podem y Esquerra Unida (que en la anterior legislatura formaban parte del ejecutivo local y ahora no tienen representación) quieren han revelado esta información (que ha podido contrastar este diario) en un comunicado conjunto en el que piden explicaciones al anterior alcalde Ramón Puchades (PSOE) y solicitan al actual gobierno que lidera Emilio Belencoso (PP) que reactive el proceso.

En el escrito, los partidos denuncian que el ayuntamiento recibió una comunicación de la Directora General de Infraestructuras de Servicios Sociales de la anterior legislatura, María José Pérez Magdalena, con fecha 25 de mayo de 2023, a tres días de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, donde certificaba que "tras mantener varias reuniones con el ayuntamiento de Almàssera, finalmente este no cedió ningún solar para la construcción por dicha conselleria del centro de día ni tampoco solicitó la delegación de competencias para la ejecución de las obras correspondientes", critican Podem y Esquerra Unida.

Las formaciones políticas exigen explicaciones al anterior alcalde, con quien compartían proyecto y a quien acusan de que este proceso no saliera finalmente adelante porque el gobierno "no cedió el terreno". Un espacio que actualmente es un parking.

Ramón Puchades, por su parte, señala a este diario que el consistorio sí envió los planos del solar previamente comentado con la conselleria en varios encuentros pero que no recibió respuesta. Hasta el 25 de mayo de 2023, tres días antes de las elecciones. Puchades admite que no vio la comunicación hasta después de las votaciones y cuando pudo tener acceso a él "habíamos perdido las elecciones municipales y autonómicas". "Es incomprensible que enviaran esa comunicación a tres días de las elecciones y también que no se pusieran antes en contacto con nosotros si no habían recibido los planos", señala.

Así las cosas, una vez formado el nuevo gobierno tras los comicios municipales, Emilio Belencoso, del PP, tomó posesión como nuevo alcalde. En conversación con este diario, Belencoso confirma que la cuantía de los presupuestos participativos se ha perdido y matiza que esa partida no iba para construcción sino para redacción del proyecto, pues levantar este recurso "cuesta cerca de 1,5 millones de euros". Con todo informa de que el proceso está en marcha.

Cambio de ubicación

"Esta semana adjudicamos la redacción del anteproyecto", que es la primera fase y en los próximos meses iniciarán el proceso de licitar la redacción definitiva del centro de día. Una vez el consistorio tenga el anteproyecto pedirá reunirse con la conselleria de Igualdad para pedir financiación, pero plantean que el centro podría levantarse con la subvención del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia.

Belencoso señala que su intención es construir el centro de día en el antiguo mercado municipal, un solar de más de 900 metros cuadrados situado en la calle Carraixet. "Lleva varios años cerrado y queremos tirarlo abajo y construir este recurso", dice el alcalde. Los tiempos que manejan desde el ayuntamiento de Almàssera sitúan la licitación de la redacción del proyecto en marzo y al ser el plan de inversiones provincial a cuatro años, "hay margen para poder desarrollarlo".