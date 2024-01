Mª Carmen nació "haciendo 'sablaiets'". Lo cuenta mientras coge pequeñas porciones de masa con la figura de Sant Blai estampada y las coloca en una gran bandeja que posteriormente se meterá al horno. Estamos en el horno de la Ermita, en la calle Ramón y Cajal de Torrent. La calle está tranquila, propia de un martes por la mañana. Parece un día cualquiera pero esta semana es la víspera de Sant Blai, un efeméride esperado y disfrutado para torrentinos y torrentinas que tendrá lugar el sábado, 3 de febrero.

Varias mesas ocupadas en el interior del local dan característica de normalidad al horno cafetería, pero si una se adentra en la zona interior, la del trabajo de amasar, dividir y hornear, la mañana es ajetreada. Y mucho. Decenas de mujeres trocean con un molde una masa alargada para convertirla en figuras circulares. Hablan, bromean, vocean. "¡Voy con la bandeja!", exclama una señora cargada con decenas de dulces crudos. Uno de los trabajadores del horno mueve la masa. Una vez tienen los pedazos; estampan la imagen de Sant Blai, como si de un sello de correos se tratara y colocan las porciones en una gran tabla para hornear.

Son mujeres del barrio que se reúnen para preparar los miles de 'santblaiets', un dulce típico de sant Blai en Torrent, que después se bendecirán por el párroco y se venderán en la puerta de la Ermita el próximo sábado 3 de febrero. Acuden a la convocatoria de la Cofradía de Sant Blai, la entidad que se encarga reservar esta receta única y secreta que perdura generación tras generación.

Cuatro ingredientes y una medida secreta

Los 'sanblaiets' se hacen con cuatro ingredientes: Harina, azúcar, aguardiente y aceite. Aunque los elementos son públicos, las proporciones son secretas. Son eso, las medidas, la clave. Carmen es la guardiana de las cantidades. "A mi me lo enseñó la anterior responsable y a ella la anterior. Es una receta que pasa de generación en generación. Yo no voy a desvelar el secreto porque tengo la responsabilidad de preservarlo. Es algo único de Torrent", explica. Lo que sí desvela es que para este año tienen 200 kg de harina. Háganse una idea. No saben qué cantidad de 'santblaiets' hacen pero "miles y miles". Es difícil de contar.

Una vez horneados, los agrupan en bolsas que venden el sábado 3 de febrero en la caseta ubicada en la puerta de la Parroquia de San Luís Bertrán. Eso sí, después de la benedicción del párroco. Mª Carmen es la presidenta y cuenta que llevan muchos años haciendo estos dulces típicos de Torrent. Se reúnen unos días antes y hacen una maratón de 'sanblaiets'.

Después, por la tarde, los pondrán en bolsas y el párroco los bendecirá. No solo se consagran los dulces torrentinos, sino que también se hace con unos botecitos de aceite que, una vez alabados por el párroco, tienen propiedades curativas. "Las mujeres lo utilizan para evitar enfermedades, lo toman y tienen mucha fe en Sant Blai", cuenta Mª Carmen. Asimismo, las mujeres de la Cofradía también preparan 'gaiatos', otro dulce típico torrentino, más común en los establecmientos locales.

Experimentadas y 'novatas'

Junto a Carmen, la 'guardiana' de la receta original y Mª Carmen, la presidenta de la Cofradía, también está Ana Penella, que forma parte de la coordinación de esta cita como socia de la entidad y también es concejala del Ayuntamiento de Torrent. A ellas tres se unen cada año decenas de vecinas del barrio "que llega enero y ya preguntan, '¿cuándo tocan los sanblaiets?', cuenta Mª Carmen.

Muchas repiten cada año, como Rosa, que es la hija de la que fuera presidenta de la cofradía durante muchos años, y acude religiosamente al evento convocado por la asociación. La alcaldesa Amparo Folgado es una participante recurrente en esta jornada de elaboración. Participa cada año y este, en su primer Sant Blai como alcaldesa en este mandato, tampoco se lo ha perdido.

Con todo y pese a la longevidad de la tradición, la costumbre no para de ganar adeptas. Maruja cuenta a este diario, mientras divide porciones de masa en pedazos redondos, que es la primera vez que viene. "Me avisaron amigas del barrio, me dijeron que viniera que era muy divertido y la verdad que es un honor participar en esta actividad", explica.

Los dueños del horno de la Ermita también son fieles seguidores de estas mujeres que se reúnen por lo menos una vez al año, la víspera de Sant Blai, para mantener viva la tradición. Admiten que cada año hay caras nuevas y que la vitalidad de las señoras hacen la jornada muy divertida. Ellos dan apoyo a las que en este día son las expertas. Son las mujeres de San Blai y las cuidadoras de la tradición.