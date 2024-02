Grito de auxilio de las trabajadoras del SAD de Xirivella

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Xirivella están en pie de guerra. Su situación de inestabilidad se enmarca dentro de un contexto de dificultad en el departamento de Servicios Sociales del consistorio que se lleva arrastrando en los últimos meses pero ha llegado un punto en el que no pueden más. Esta semana se enteraron de que la empresa adjudicataria "no va a pagarnos la nómina de este mes ni las siguientes" porque "alegan que no tienen dinero porque el ayuntamiento de Xirivella no les paga a tiempo", una argumentación que el consistorio niega rotundamente.

La empresa que tiene adjudicado el servicio agotó su contrato el pasado mes de noviembre y en la actualidad opera en un contrato prorrogado forzosamente hasta que el ayuntamiento saque de nuevo una licitación a la que se presenten mercantiles para coger el testigo del servicio. La cuestión, sea como fuere, es que el servicio esencial y público que atiende a las personas más vulnerables se tambalea desde hace meses con "retrasos en el pago de las nóminas y faltas de coordinación" y no tiene un funcionamiento base garantizado y estable. Remunicipalizar el servicio Por eso, las trabajadoras públicas (contratadas por esta empresa pero subrogadas al consistorio) anuncian que irán a la huelga y organizarán concentraciones frente al ayuntamiento para pedir, principalmente, dos cosas. La primera, mejoras en las licitaciones, con más presupuesto para atraer "empresas series" y evitar que las que no tienen liquidez puedan acceder a gestionar estos trabajos de primera necesidad y la segunda; la remunicipalización del servicio. Trabajadoras del SAD de Xirivella se manifestarán contra la prórroga del contrato de la empresa que se retrasa en pagar los salarios "Queremos un presupuesto del servicio más amplio y con más personal para no desatender a los usuarios del SAD. Si licitas bajo mínimos, las empresas que acceden a esta adjudicación dejan de pagar", lamentan. "Estamos hartas. El contrato con esta empresa, al que nos opusimos por reiterados retrasos en el pago de las nóminas, finalizó el pasado 9 de noviembre y está prorrogado forzosamente hasta que salga una nueva licitación. La alcaldesa nos dijo en septiembre que saldría publicado el proceso pero a día de hoy no ha sido así y estamos cansadas", señalan las afectadas. El ayuntamiento estudia medidas legales Por su parte, desde el Ayuntamiento de Xirivella señalan que ya se han redactado los pliegos para la próxima licitación del servicio del SAD y está en trámite administrativo para continuar con los pasos hacia la adjudicación. Además, reiteran que el consistorio está al día en los pagos a la empresa y no ha habido retrasos de estos pagos por parte del ayuntamiento. Por eso, el equipo de Paqui Bartual estudia acciones legales con el contratista si no paga a las trabajadoras, aunque de momento "no nos consta que la empresa no vaya a abonar las nóminas". Fuentes municipales inciden en que los nuevos pliegos recogen "importantes mejoras en el servicio, una subida salarial para las empleadas y un aumento del número de trabajadoras, que van a pasar de cuatro a seis". El documento incluye, entre otras cosas, ampliar el servicio a domicilio que realizan las trabajadoras con una atención de podología externa que se amplía de cuatro servicios a 14 intervenciones; ampliar los servicios de peluquería a domicilio a ocho al mes; ampliar las grúas para trasladar a las personas usuarias de una a dos y una limpieza especial que pasa de dos al año a ocho. Todas estas actividades ya estaban incluidas en el contrato anterior, pero el consistorio ampliará las dotaciones. "Fue el PSOE quien prorrogó el contrato" Por otra parte, el consistorio prevé ampliar la plantilla de personas de cinco personas a seis y una subida de salario gradual. Hasta ahora, el contrato al mes con la empresa adjudicataria era de 9.379,55 euros y en la próxima licitación, el máximo al mes serán de 14.724,60 euros. Por último, el equipo de gobierno de Paqui Bartual (PP) señala que "fue el gobierno del PSOE el que prorrogó un el contrato con la empresa a pesar de las deficiencias que presentaba el servicio. Durante sus dos últimos años de legislatura las propias profesionales les informaron reiteradamente de las incidencias y retrasos", lamentan, para defender que "este gobierno es el que hemos decidido no prorrogarlo y sacar a licitación un nuevo contrato para ofrecer una mejor calidad en el servicio que al final se presta a los usuarios".