El juez ordena internamiento para el alumno que agredió a una profesora en Xirivella

Un juzgado de Menores ha ordenado el internamiento en régimen semicerrado para el estudiante que apalizó a una profesora de un instituto de educación secundaria de la localidad valenciana de Xirivella.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público, el juez ha acordado esta medida de internamiento que será prorrogable hasta seis meses. Además, impone un alejamiento entre el menor y la profesora agredida así como respecto de su domicilio y centro escolar.

El juzgado ha adoptado estas medidas tras solicitarlas el fiscal de Menores encargado del caso, que es quien instruye el procedimiento, tal y como contempla la ley.

Saltó la valla y la agredió

Tal como avanzó en exclusiva este diario, los hechos sucedieron el martes alrededor de las 12:00 de la mañana, en pleno horario lectivo en el interior de una de las aulas del centro. La víctima, una mujer de unos 40 años, se encontraba en la clase realizando un examen a sus alumnos de segundo de la ESO cuando el energúmeno, un estudiante que se encontraba expulsado de manera disciplinaria del centro y que accedió a él tras saltar la valla, irrumpió en mitad de la clase con el móvil "a toda pastilla" interrumpiendo la prueba.

Al ver la actitud chulesca en la que el joven accedió en el aula la profesora le recriminó su comportamiento y le pidió que abandonara el aula, a lo que el estudiante reaccionó de manera agresiva amenazándole con darle un codazo. "Le llamé la atención y él hizo un gesto como de darme un codazo. Le dije '¿me vas a pegar?', y entonces, sin mediar palabra me pegó una hostia", cuenta todavía en shock la mujer, que explica que todo no acabó ahí. "Cuando me pegó le dije que le iba a caer una buena, y entonces él se abalanzó sobre mí y empezó a pegarme descontrolado. Me cogió del pelo, me hizo una zancadilla y me derribó al suelo, donde empezó a pegarme puñetazos y patadas".

Concentración de condena celebrada hoy en el pario del IES Ramón Muntaner de Xirivella. / LEVANTE-EMV

Defensa de dos alumnos

En ese momento dos de los alumnos, uno de ellos amigo del agresor, salieron en ayuda de la profesora, que aprovechó ese momento para escapar y pedir ayuda. Fueron los gritos de auxilio los que despertaron las alertas del personal del centro, que al escucharlos acudieron a socorrerla mientras que por su parte el agresor aprovechó para escapar del centro huyendo por el mismo punto por el que había accedido. Gracias a la colaboración de dos profesores del centro, finalmente lograron capturar al alumno y retenerlo en un aula hasta la llegada de la Policía Nacional. Asimismo, como consecuencia de esta escena varios alumnos sufrieron un ataque de ansiedad al presenciar los hechos y la psicóloga del centro tuvo que atender a algunos escolares.

El alumno fue llevado a la Comisaría de Policía y puesto en libertad esa misma tarde. Desde el consistorio de Xirivella instaron a la Fiscalía de Menores a adoptar medidas y este mismo jueves el juez acordó el internamiento del estudiante en régimen semicerrado tras reclamarlo el fiscal del caso.