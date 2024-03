Sancionan a un enfermero de Quart por consultar el historial de dos compañeras

La Conselleria de Sanitat ha sancionado de empleo y sueldo durante dos años a un enfermero del centro de salud de Quart de Poblet. El motivo, tal como revela el propio afectado, consultar el historial de vacunas de dos compañeras de trabajo. La sanción también incluye no poder volver al municipio de l’Horta Sud. Esta medida motivó una concentración de apoyo al profesional organizada por el colectivo Folio Blanco, pidiendo su regreso a la localidad una vez haya cumplido los dos años de sanción.

Según explica el enfermero en una carta de despedida, “dos compañeras me denunciaron hace 3 años, porque había mirado un dato de vacunas en sus historias”. El sanitario argumenta que lo hizo para “ofrecerles una vacuna gratuita de meningitis, ya que estaba trabajando en un ensayo clínico y pensé que las podía beneficiar. Ellas piensan lo contrario y así me encuentro ahora”.

El enfermero defiende que pidió disculpas “inmediatamente si les había molestado, pero no hubo manera. Jamás, haría nada que pudiera perjudicar a nadie. Ni a un compañero, ni a un paciente. Quiero dejar esta carta abierta , para que todo el mundo de Quart, sepa la verdad por mi. Que no le cuenten mentiras. Intenté beneficiar a 2 compañeras, ofreciéndoles una vacuna importante , pero necesitaba un dato de su historia de vacunas y mi único error fue no pedir permiso por escrito a esas compañeras con las llevaba tantos años trabajando, pensando que incluso me lo agradecerían. Que iluso !!!”, lamenta ahora.

Concentración de apoyo al enfermero sancionado / L-EMV

"Seguiré estando ahí para lo que me necesitéis"

El afectado se despide recordando que ha trabajado “31 años para y por vosotros en el Centro de Salud. He visto crecer a vuestr@s hij@s y tengo el orgullo de ahora haber visto nacer a muchos hijos de esas madres tan jóvenes que veía hace tantos años. Nunca he tenido un problema con nadie, y creo que por ser del pueblo, ademas siempre he intentado poner esa cara amable , esa cara de amor que nos hace tener esta profesión tan maravillosa. Con algun@s más que con otros, ha habido una amistad más especial. Incluso mucho cariño. Soy un payasete, lo sé, pero tampoco puedo remediarlo. Me gusta hacer reír a los niños y a los no tan niños. Me siento orgulloso tb que algunos niñ@s de 18-20 años, aún me busquen para esa vacuna , extracción de sangre o consulta. Nunca me niego. Siempre me habéis encontrado. Los que tenéis mi teléfono , seguiré estando ahí para lo que me necesitéis. Os voy a echar de menos, a todos vosotros, a vuestros hijos y este maravilloso pueblo. Millones de besos”.