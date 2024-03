Fallas por la inclusión y la salud mental

Las Fallas son un escaparate idóneo al mundo, y nada mejor que usarlo para dar visibilidad a aspectos que no la tienen para favorecer su inclusión social, como pueden ser las discapacidades, el bullying o la falta de salud mental. Algunas comisiones de l’Horta han querido hacer suyo ese compromiso social y dedicar su proyecto fallero a dar a conocer los problemas de inclusión que sufren no solo los miembros de la falla sino el resto de personas, que puedan verse reflejadas.

Una de las Fallas más comprometidas es Jacinto Benevante-Alborxi de Paterna. La comisión ha desarrollado para este año el proyecto «Inclusive», uno que comenzó con una hoja de ruta clara. Primero, vertebrando el llibret de las Fallas 2024. Un documento que relata y expone testimonios de falleros que han roto barreras o que conviven con enfermedades de todo tipo, con el fin de ver como las fallas ayudan a la inclusión social de las personas, sin distinción de sexos, razas o condición: empatía, cohesión e integración.

En segundo lugar, han realizado actividades con el foco en el respeto y la inclusión, también haciendo hincapié en el acoso o bullying y cómo prevenirlo. El proyecto de la falla culminará esta semana cuando se mostrará con la plantà el monumento mayor, donde se ven representadas escenas para reflexionar y recordar la importancia de saber respetar y ayudar al de nuestro lado. De hecho, el remate en la escena principal trata sobre la salud mental. Asimismo, la explicación de la estructura contará con pictogramas y audios para que todas las personas, no importa su condición o circunstancias, puedan disfrutar del monumento y el mensaje.

Los representantes de J.Benevente-Alborxí con su ninot de una fallera trans. / L-EMV

En el monumento, del artista Ximo Esteve, representa la salud mental en la sociedad como un mimo. Es un gobierno, cualquiera, que juega con este problema. Una manera de representar la falta de centros especializados en psiquiatría, la falta de médicos y de terapias adecuadas. Asimismo, también se abordan las necesidades para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo; la discriminación de la mujer y se representa el acoso por cuestión de género, raza u orientación sexual como una lacra a eliminar. Además, también hay espacio para visibilizar la diversidad de las fallas con falleras trans o criticar la gestación subrogada.

Un llibret para todos

La Falla Mercat de Silla es otro claro ejemplo de compromiso social con su llibret, por el que ha recibido el décimo premio de la Generalitat Valenciana y que lleva por nombre: «Dins-capacitats».

El título ya evidencia que el objetivo del texto es hablar de la discapacidad y de la necesidad de visibilizarla. «En esa visibilidad hemos querido hacer un guiño y hablar de la discapacidad a contraluz, como metáfora para decir que las personas con discapacidad están ahí pero muchas veces no se les ve», explica el delegado del Llibret, Josep María Tomás González. «Con este llibret queremos dar un toque de atención al mundo fallero pero también a la sociedad en general para dar luz a este colectivo para que no se quede dentro de la oscuridad, donde está la mayoría del tiempo».

Y si alguien brilla con luz propia es el presidente infantil de Mercat de Silla, Ximo Marti Giner, cuya discapacidad no le ha impedido desarrollar su cargo y que siempre se ha encontrado con un ambiente de total normalidad en la falla. «Realmente fue casualidad, porque ya llevábamos tiempo pensando en dedicar el llibret a las discapacidades, pero sí es verdad que su presencia nos hizo dar el salto definitivo», señala.

La experiencia del presidente infantil se une a las de otras muchas personas que han sido entrevistadas en el llibret, como la Fallera Mayor de València 2023, Laura Mengó, enfermera y exnadadora paralímpica o la diputada autonómica, la primera responsable política con síndrome de Down de España, Mar Galcerán. También cuentan sus experiencias falleros y falleras no tan visibles, pero igual de importantes.

Presentación del llibret de Mercat de Silla. / L-EMV

Además, las más de 300 páginas del llibret hacen un recorrido por el mundo de las discapacidades. Desde los conceptos básicos, a la importancia de emplear las palabras apropiadas, los obstáculos en la participación que deben superar, una lista de canciones que invitan a reflexionar sobre las discapacidades y un apartado especial para el daño cerebral adquirido.

Pero no solo el llibret habla de inclusión, sino que la favorece. Así, está escrito en un tipo de letra apta para personas con dificultades visuales, los apartados principales se pueden escuchar en unos cortes de audio a los que se puede acceder a través de un código QR y en el apartado infantil hay una especie de dominó realizado con pictogramas para los menores con autismo.