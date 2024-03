Revolució digital als monuments fallers

Els artistes fallers donen forma als ninots, després acoblen les figures, les empaperen, les escaten, les perfeccionen, i finalment les pinten. Però, com aconseguixen traslladar l’esbós a la realitat? Este és el treball que realitza l’escultora digital Eva María Cuerva. «Per a fer els monuments, em passen un disseny, fem una reunió i jo m’encarregue de modelar-lo digitalment i passar el dibuix al 3D. Després prepare els arxius perquè els mecanitzen i puguen fresar les peces amb les màquines que donen forma al suro», detalla.

Eva María Cuerva porta trenta anys vinculada al món de les falles. Des de jove va començar a treballar en el taller faller d’Enrique Sánchez Talens i Jordi Palanca. Allí va descobrir l’escultura, llavors de fang. L’any 2001 va aconseguir una prestigiosa Beca Lladró per a continuar formant-se. Va continuar la seua labor professional en esta empresa valenciana a la qual seguix vinculada, ara com a freelance, i en la qual s’ha especialitzat en les llicències com Star Wars o Disney.

«Fa huit anys el món del 3D es va posar d’absoluta actualitat i vaig començar a notar que m’anava quedant sense treball. Vaig pensar ‘o me’n puge a este tren o m’enxamparà’. Em passava totes les nits veient tutorials, i vaig aprendre a usar ZBrush, el programa de modelatge digital», compartix l’escultora. Quan va esclatar la pandèmia de coronavirus va decidir ampliar els seus estudis en este camp i es va graduar en el Grau Superior d’Animació, Videojocs i Entorns Interactius i en el Màster de Modelatge Orgànic, a més d’altres cursos. «Veia el futur un poc negre i ara tot el contrari», reconeix.

En tota esta extensa trajectòria sempre ha mantingut una estreta relació amb les falles. Gran part de la seua vida l’ha passada a Alaquàs i ha treballat de primera mà amb artistes de l’Horta com Miguel Santaeulalia o Raúl Martínez. «Primer modelava en fang, i després tots estos clients, companys artistes fallers —Cuerva també compta amb el títol oficial—, els vaig traslladar al món digital, més uns altres que han anat arribant. Tots els anys tinc bastants encàrrecs, he modelat per a quasi tots els artistes fallers», apunta.

Un dels projectes més apassionants en este exercici, quant a monuments fallers, ha sigut modelar per a l’artista David Sánchez Llongo per a la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea (València). «És innovadora tècnicament i en el taller de Llongo compten amb grans professionals, com Paco López i Ramón Pla. Serà una cosa mai vista», assenyala. En el personal, esta falla també li emociona: «Vaig treballar per a Manolo Algarra (que ha sigut 17 anys l’artista d’esta comissió) i, després de la seua mort sobtada, este és el meu homenatge personal. He posat molt de cor», subratlla.

La diseñadora y escultora fallera, Eva María Cuerva. / Agustí Perales Iborra

Amb tot, si hi ha alguna cosa que definix el treball d’Eva María Cuerva és la seua capacitat d’«entendre molt bé al client», una virtut que li ha donat la seua experiència com a artista fallera, així com la seua formació en escultura clàssica. «Modeles en nom d’algú i has d’adaptar-te a les seues necessitats», afirma. A més, ella que ha viscut les Falles des de dins considera molt important «el missatge». «És una oportunitat perquè la ciutat i el poble es convertisca en una gran galeria d’art. Pots dir moltes coses a través de les falles. També ha de tindre sentit artísticament, que l’artista s’haja sentit lliure per a fer el que volia», assegura.

La situació del sector

Sobre la situació del sector sap de sobres com de complicada és. «Ara mateix és molt difícil per als tallers trobar especialistes. El que està passant és que els artistes fallers que han hagut de tancar el seu taller se n’han anat a treballar amb altres companys, convertint-se en ‘megatallers’ que abasten més treball. La càrrega fiscal és horrible, una llosa. De fet, el mercat d’artistes nous, sobretot en els monuments grans, és molt reduït», assevera. A més, l’escultura recorda que «els pressupostos no s’han anat adaptant amb els anys» i es treballa amb fons «molt limitats». «Hauria d’haver-hi més ajudes a les Falles», conclou.

A este context se suma com de poc valorada està la professió. «Usem les mateixes tècniques que a Hollywood, estem a l’avantguarda tecnològica. No obstant això, la gent no sap fins a quin punt ens hem modernitzat i adaptat a l’últim. Tots els fallers haurien de saber el que compren i tindre un poc d’empatia amb el treball de l’artista faller», defensa l’escultora.

De cara al futur, Cuerva està molt centrada en Lladró i en les seues col·laboracions amb els artistes falleres. No obstant això, hi ha una il·lusió que espera aconseguir: «Estic preparant un dossier perquè m’encantaria treballar per al cinema», admet.