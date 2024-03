Compromís faller amb els ODS

El compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per la UE per a tots els països membres no són aliens al món faller. Cada vegada són més les iniciatives de les comissions encaminades a les accions previstes en l’Agenda 2030 i sobretot en també contribuir a la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

La falla Sant Valerià de Torrent és sense dubte una ferma candidata a portar-se l’estendard faller. En aquest exercici aquesta comissió se centra en els ODS com a eix central sobre el qual construir una crítica local i fallera per a aconseguir un futur millor. Així doncs, els 17 objectius de desenvolupament sostenible: pobresa zero, igualtat, educació de qualitat, etc. serviran per a analitzar la situació de les falles en general, de Torrent en particular i així plantejar els reptes de futur de la festa i de la societat. Tots aquests elements de reflexió es materialitzen també en el llibret de la comissió.

El remat fet de vareta. / L-EMV

Així doncs, aquest divendres ja es podia veure al carrer la falla gran amb el lema «ODS Torrentins: Objectius Destarifats (In)Sostenibles», obra de l’artista de Cullera Fede Alonso, amb el qual porten treballant des de 2019 amb un gran palmarés de primers premis en enginy i gràcia. El centre de la falla representa el logotip dels ODS de les Nacions Unides realitzat íntegrament en vareta. La resta de ninots estan modelats ex professo per a aquesta falla amb un disseny original que gira al voltant de la cura del planeta: vida submarina, ecosistemes terrestres, etc. que servirà també per a criticar a la classe política local.

Llibret de Port de Silla

És molt important que ja des d’edats molt primerenques es coneguen els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per això, la comissió Port de Silla ha volgut introduir els ODS entre els xiquets i xiquetes de la seua comissió d’una forma divertida a través de l’elaboració d’un còmic en el seu llibret infantil. Gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Empresaris de Silla (Aesi) i la dissenyadora gràfica Mar Navarro, l’apartat infantil compta amb el còmic «La Família ODS», una unitat didàctica on a través del còmic s’explica als més xicotets la importància dels ODS.

Còmic dels ODS al llibret de la falla Port de Silla. / FPS

En l’apartat major, aquesta comissió fallera desenvolupa el seu llibret entorn de València com a capital verda europea, un títol que porta amb si un pes històric i una responsabilitat futura, on s’exploren les iniciatives innovadores, les polítiques ambientals i la connexió intrínseca de la ciutat amb la sostenibilitat. Llibret que ha guanyat el tercer premi lliurat per la Generalitat Valenciana pel bon ús del valencià.

Per a Ivan Serrador, vicepresident de cultura d’aquesta comissió sillera i director del llibret, «el llibret de la Falla Port de Silla reivindica la diversitat, la sostenibilitat i l’evolució constant, i ens convida a explorar i celebrar la millor festa del món. És un viatge literari per la València que abraça el futur sostenible».

Premis Mancomunitat Horta Sud

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha convocat enguany el primer concurs comarcal «Comissions Falleres més Sostenibles», mantenint el compromís amb la protecció del Medi Ambient i la situació d’emergència climàtica que implica l’adopció de mesures concretes per mitigar l’impacte del canvi climàtic i adaptar-nos-en.

Aquest concurs va nàixer de la decisió ferma de la Mancomunitat de promoure la consciència i sensibilitat ambiental i l’adopció de pràctiques més sostenibles en aquestes festes, que són Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Amb aquest esdeveniment la Mancomunitat vol sensibilitzar la comunitat fallera sobre la importància de reduir l’impacte ambiental, incentivar la incorporació de materials reciclats o reutilitzats, utilitzar eficientment els recursos i recordar el consum responsable i la reducció de residus. Les tres millors obtindran un estendard faller i un premi econòmic de fins a 500 euros.