Falleras y artistas de su propio monumento

Todo apuntaba a que la falla Plaza de la Concordia - Parc Central de Torrent no iba a poder plantar este año su monumento infantil al no tener financiación suficiente para poder contratar a un artista fallero. Pero Mariajo Bárcenas, una de las fundadoras de la comisión, no iba a permitirlo y se le ocurrió una idea: «¿Y si la hacemos nosotras?». Así se lo planteó a Margit Sanz y Eva Ruiz dos amigas suyas «de muchos años», que además de compartir profesión y casal fallero, también coinciden en su pasión por las manualidades.

«Teníamos que decidir qué hacíamos. Mariajo nos enseñó un boceto de una idea que giraba en torno a la palabra ‘comboi’. Nos gustó, y pensamos 'adelante', porque además de que era una buena oportunidad para reencontrarnos y pasar más tiempo juntas», explica Eva, una de las creadoras.

Una falla feminista

Pues bien, cinco meses y muchas horas de trabajo después, las tres artistas nóveles celebran el doble hito que han alcanzado: evitar que su falla se quede sin monumento; y conseguir el tercer premio de su categoría, además del tercer puesto en los premios Violeta que reconocen la igualdad en las fallas de la capital de l’Horta Sud. «Para nosotras es un orgullo que nos den el tercer premio, porque compites contra artistas que tienen mucha experiencia y una larga trayectoria y reputación, pero el que más orgullo nos ha dado ha sido el premio Violeta», confiesa.

Escena de la falla "elemental", de Plaza de la Concordia - Parc Central de Torrent. / L-EMV

Y es que las tres amigas se declaran «muy feministas», y por eso querían hacer un monumento «que homenajeara al sector femenino en la fiesta, que es muy importante y a nivel artístico tiene muy poca visibilidad». También demostrar que «somos capaces de hacer algo así». Es por ello, que a modo simbólico decidieron caracterizar a todos los ninots de la con grandes pestañas, para reivindicar el papel de la mujer en las Fallas.

Materiales sostenibles

«Elemental», la falla con la que han debutado de forma amateur las tres docentes, es una obra que gira en torno a los cuatro elementos y su papel en València. «El suelo representa el orgullo de tierra. Ahí aparece una labradora trabajando la huerta valenciana. El mar representa la diversidad del mar Mediterráneo, un mar en el que cabemos todos. El aire representa el cielo del cap i casal y sus nubes, y ahí aparecen representados varios monumentos emblemáticos de la ciudad, como las Torres de Serranos, el puente de la Peineta o el Miguelete. Y por último, el fuego representa las fallas, ahí aparecen palabras de las que nos queremos deshacer, de todo aquello que nos queremos desprender», resuelve.

Asimismo, de este monumento destaca el hecho de que todos los materiales que se han empleado para hacerlo son reciclables y reutilizados en su mayoría: «Queríamos hacer una falla sostenible, que dejara la mínima huella de carbono posible. Por eso hemos descartado usar corcho o polietileno y hemos optado por maderas, telas y pintura de agua», destaca la docente convertida en artista fallera.

«Hemos cumplido un sueño»

Plantado el monumento que arderá en cuestión de horas, las tres amigas hacen un balance muy positivo de su experiencia. Y es que si bien al principio afrontaron el reto con mucho respeto y algo de temor, las artistas falleras cuentan que decidir impulsar este proyecto «ha provocado que se hiciera más falla, que es la esencia, y que gente de la comisión viniera a ayudarnos los fines de semana».

Asimismo, subrayan en que están «muy orgullosas del proyecto, de que haya concluido y de que esté plantada con todo el cariño, la ilusión y el entusiasmo que le hemos puesto. De ver cumplido un sueño de participar en algo tan bonito como es la cultura valenciana de la falla», sentencia Ruiz.

Una de las escenas de la falla "artesanal" de Plaza de la Concordia - Parc Central, en Torrent. / L-EMV

