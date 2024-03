CCOO y UGT denuncian bajas médicas por "hostigamientos" en Massamagrell

CCOO y UGT del Ayuntamiento de Massamagrell han pedido «que cese el hostigamiento» que aseguran que están sufriendo varios representantes sindicales en el municipio, principalmente en el cuerpo de la Policía Local. Así lo han denunciado ambos sindicatos en un comunicado conjunto en el que señalan que el motivo que supuestamente podría estar detrás de las presiones que están recibiendo varios agentes es el hecho de que no se incluyera a la Jefatura de la Policía Local en las negociaciones del nuevo convenio, un acuerdo laboral que se alcanzó «satisfactoriamente», entre los representantes de los sindicatos y el ejecutivo local.

A este respecto, Juan Piqueras, responsable del sector de administración de CCOO, explica que «normal y legalmente las negociaciones suelen ser entre sindicatos y ayuntamiento. En esa reunión representantes de CCOO y UGT negociaron los horarios y un documento de trabajo de la Policía Local. Se alcanzó un acuerdo y estábamos bastante contentos porque no siempre se llega a un acuerdo. El problema es que, al parecer, esto no ha sentado bien a la Jefatura porque parece ser que no le ha sentado bien que no se le tuviera en cuenta en las reuniones, y a raíz de esto han empezado a incumplir varios acuerdos alcanzados en esta reunión».

Cuadrantes y retribuciones

Así, según acusan desde el sindicato, entre las presiones que están recibiendo destacan los cambios de secuencias en cuadrantes sin motivar – es decir, los cambios de turno de mañana o tarde sin previo aviso ni justificación alguna –, las retribuciones por las funciones asumidas y las condiciones de trabajo «en general».

Foto de archivo de la Policía Local de Massamagrell. / L-EMV

Ante esta situación desde el sindicato aseguran tener constancia de que se han presentado al menos dos escritos manifestando el incumplimiento del convenio pactado, algo que está afectando especialmente a los delegados sindicales que participaron en la negociación. Estos agentes ya denunciaron el pasado verano, cuando se estaban llevando a cabo las reuniones, «presiones y hostigamientos», unas desavenencias que «se han agravado» hasta el punto de que hasta cuatro de ellos han tenido que solicitar la baja médica.

Conflicto con un edil de Vox

«No podemos tolerar de ningún modo que haya varios delegados de baja por motivos psicológicos derivados del ejercicio sindical, que recordemos está protegido como derecho fundamental en la Constitución Española», han lamentado los coordinadores comarcales de CCOO y UGT, que recuerdan que «los pactos han de cumplirse» y advierten: «en caso de no cesar de manera fulminante esos comportamientos, iniciaremos de forma coordinada las acciones que sean necesarias».

Los hostigamientos denunciados ya fueron puestos en conocimiento del equipo de Gobierno el pasado 29 de febrero, asegura Piqueras, que cuenta que ese mismo día también se informó del conflicto entre un edil del área de comercio (Vox) y, «entre otras personas, un delegado de CCOO, lo que ha provocado también su baja médica». «Resulta significativo que el equipo de Gobierno situaba en esa reunión, por error, a este delegado adscrito a un puesto de trabajo de menor categoría de la que ostenta, lo que denota cierta animadversión hacia su persona», cuenta.

El ayuntamiento está mediando con el problema

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Massamagrell confirman que son conscientes «de un conflicto que la localidad padece desde hace años» y aseguran que «ya se han puesto en marcha los medios y mecanismos a nuestro alcance para resolverlo». Asimismo, la alcaldesa Pilar Peris señala que «con el único objetivo de poner fin a esta problemática y de alcanzar la mejor solución para todas las partes implicadas, desde el ayuntamiento hemos ofrecido desde el principio nuestra total colaboración, confianza, implicación y disposición para poner fin a este desencuentro, escuchando a ambas partes y proponiendo de manera objetiva y activa acuerdos que aporten una solución satisfactoria».

Asimismo, la primera edil explica que la intención del consistorio «es seguir trabajando hasta dar con las medidas oportunas que logren, por fin, paliar esta situación y recuperar el clima de convivencia que la localidad, y los distintos órganos que la componen, merecen; así como garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro vecindario» y confía en «la buena voluntad de todas las partes para recibir las aportaciones que impliquen las mejoras necesarias y pongan fin a esta anómala situación que debemos superar».