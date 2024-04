Una ola de ataques se ceba con los nadadores de aguas abiertas de la Patacona

"Rogamos colaboración ciudadana. Esta madrugada una persona o personas incívicas han vandalizado las seis duchas y la plaza de al lado con pintadas ofensivas hacia nosotros. [...] Si conocéis a alguien que viva por la zona, por favor, rogamos que indaguéis si alguien sabe algo. No ha sido la primera vez y seguramente no será la última. Esto no puede continuar. Somos nadadores. Practicamos una actividad sana y no sucumbiremos a la intimidación".

Es uno de los mensajes que los nadadores de aguas abiertas que acuden a la playa de la Patacona, en Alboraia, han difundido para tratar de identificar al autor o autores de los actos vandálicos que llevan sufriendo desde hace más de un año, tal como les ha recomendado la Policía Local de Alboraia, que también ha pedido colaboración a través de sus redes sociales.

Estos deportistas reciben insultos e injurias contra ellos por el simple hecho de reunirse para entrenar natación en aguas abiertas. Los nadadores que allí se concentran denuncian que hay un vecino o varios que se dedican desde a pintar con graffiti en las paredes "Cierre posta ya. No nadadores, Molestias" hasta pinchar las ruedas de sus vehículos; dejar notas intimidantes en las lunas de los coches (con calificativos como "cerdos nadadores" o "hijos de puta") o incluso difundir imágenes de algunos de ellos, sobres quienes vierten graves acusaciones.

Las últimas pintadas ya han sido retiradas por las brigadas municipales, pero los nadadores temen que no sean ni la primera ni la última vez. Además de insultar a los deportistas, la persona autora de estos hechos también se ceba con el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria, a quien llama "Hijo puta" y "cabrón" en varias pintadas.

Una pintada en la que se puede leer "Alkalde hijo puta no nadadores molestias! / L-EMV

De hecho, el autor de estos hechos también ha repartido un cartel por más de un centenar de coches aparcados en la zona utilizando de manera ilegal la imagen pública e injuriando gravemente a uno de los nadadores más conocidos. Unas injurias que se trasladarán esta semana a la Guardia Civil para pedir que se proceda a la investigación de este delito, tal como aseguran los afectados.

Una de las notas que deja el autor de las amenazas en los coches / L-EMV

"Pensamos que la persona que hace estas cosas está enferma. Por lo que se deduce de sus actos, se piensa que vive en un chalet privado y la calle es suya. Le molesta que la gente se cambie, que nos duchemos tras salir de nadar", señalan algunos de los nadadores afectados, que aseguran que el consistorio es conocedor de estos hechos y en varias ocasiones han limpiado las pintadas.

Asimismo, han puesto en manos de la policía y la Guardia Civil estos ataques. El cuerpo local les ha recomendado hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar a quien, además de dejar notas, "se ha dedicado a repartir panfletos. Cientos de papeles contra nosotros", lamentan.

Clavos dispuestos en el suelo para pinchar ruedas. / L-EMV

Aunque aseguran los afectados que hay un sospechoso, pues "ha llamado más de 40 veces a la policía para quejarse", las investigaciones siguen su curso y hasta que no haya pruebas no se podrá dar un paso más. "Hay cámaras en algunos portales en los que se ve que reparte panfletos, pero si cuando pinta lleva pasamontañas o lo que sea, su identificación ya es más complicada", señalan los nadadores.

Un vehículo con rueda pinchada en la Patacona. / L-EMV

Los agentes investigan los hechos

Fuentes de la Policía Local de Alboraia aseguran que ya se han abierto diligencias y el asunto está en manos de la Guardia Civil. Las pintadas se han realizado en el poste sanitario de la Patacona y hay cámaras cerca e imágenes registradas, por lo que los agentes aseguran que la investigación ya está en curso. Con todo, piden a los vecinos y vecinas que si alguien ha visto algo que se ponga en contacto con la policía y la Guardia Civil.