"Escribir esta novela de género fantástico fue mi modo de escapar de la pandemia"

El pasado 27 de marzo, Marisol Sales Giménez (Alfafar, 18 de agosto del 2000 ) lanzaba su última novela, con la Editorial Algar, «Las cenizas del último fénix. La Leyenda», el primero de la bilogía que completará antes de Navidad. El próximo sábado 20 de abril presentará el libro en Alfafar y participará en la Feria del Libro de València y de Madrid.

¿Cómo nace «Las cenizas del último fénix. La Leyenda»?

Durante el confinamiento empecé un proyecto en redes sociales llamado «Mitologeando», para ver las similitudes de palabras en castellano con mitos de la mitología griega, romana y nórdica. Toda esa investigación dio a luz esta saga que tiene que ver con leyendas y criaturas fantásticas.

¿Cómo decides saltar hacia el género fantástico?

La escribí en el momento en el que estábamos todos encerrados, muy pendientes del mundo real, de las últimas noticias y mi modo de escapar fue meterme de lleno en la historia de la protagonista Meiv.

Han pasado cuatro años desde su última novela, «Incendio en la Nieve», mucho tiempo teniendo en cuenta que habías escrito cinco novelas y un cuento en apenas 8 años.

Además de la pandemia, tuve que compaginar la escritura con terminar mi carrera de periodista, luego el trabajo, vivir en Madrid... También es verdad que he escrito dos novelas, porque es una bilogía y la segunda parte ya está escrita y saldrá a la venta antes de Navidad. No quería que pasase mucho tiempo entre una y otra novela para que no se perdiera el hilo, porque hay muchos personajes, muchos escenarios...

Hablemos de su libro. De qué trata «Las cenizas del último fénix»?.

Meiveara Grehm vive en Emros y le surge la oportunidad de ir a estudiar a la mejor escuela de magia de toda Nártega, y allí conocerá el alcance de sus poderes, también el miedo y la traición, así como la importancia del amor. Hay una historia muy potente e incluso imposible con su gran amigo. El significado de la leyenda del último Fénix, una leyenda presente en toda su vida, incluso creada antes de que ella naciera. Acaba descubriendo que en su interior alberga un poder que no puede controlar y con el que puede dominar el mundo que conozco o entregárselo a la gente que lo quiere destruir.

¿Te has sentido cómoda escribiendo de mundos mágicos?

La fantasía es un género que habla también sobre la realidad. Aunque se monte en un dragón o se conozcan criaturas diferentes, también habla de los conflictos que puedan existir a lo largo de la historia y de hoy en día; en la búsqueda de uno mismo, de esos primeros pasos en la adolescencia o preguntarse hacia donde voy, si donde vengo me coarta o me da alas.... En verdad también refleja una vivencia personal, porque me fui de casa pronto a estudiar en Madrid, aunque mi experiencia ha sido muy positiva, porque me encontré a gente maravillosa.

Ahora vives en Madrid pero has elegido Alfafar para presentar tu libro.

En Alfafar está mi familia y siempre será mi casa. Yo pienso y siento en valenciano. Lo presento por primera vez en mi pueblo, no en Lavapiés, ni en Gran Vía. Yo preferiré siempre en mi pueblo. Siento mucha emoción y también inquietud. Al principio da un poco de cosita, porque la historia deja ser tuya para ser de todos, pero las primeras reacciones están siendo muy buenas.