La coral tirolesa "StimMen" actuará en Quart invitados por el Orfeó Veus Juntes

El Orfeó Veus Juntes será el anfitrión este viernes 26 de Abril a las 21:00 de un concierto coral muy especial. En la Església Puríssima Concepció de Quart de Poblet actuarán la coral FEDAM perteneciente al Centre Professional de Música Mestre Molins de la misma población, y el Männerensemble StimMen venidos desde el Tirol del Sur.

La visita del coro tirolés supone el único concierto que realizan en España en su breve visita. Con sede en Bressanone, población del noreste de Italia, y que pertenece a la preciosa provincia de Bolzano, ha escogido la población de l’Horta Sud para uno de sus conciertos de aniversario, pues cumplen 10 años de su creación.

Este joven coro formado por 15 voces masculinas y dirigidos por Michael Braum, ofrecerá un repertorio que abarca desde obras maestras clásicas hasta piezas contemporáneas, lo que demuestra la notable versatilidad de la agrupación. En sus actuaciones inspiran al público con una mezcla de entretenimiento humorístico y potencia sonora masculina. Como ellos les gusta definirse: simplemente "StimMen".

Coral tirolesa que actuará en Quart. / A.Q.

Antes de su actuación, el Orfeó Veus Juntes, bajo la dirección de su director titular Pablo Gimeno Capella, interpretará un variado repertorio con la preciosa habanera “La Gavina” de Frederic Sirés i Puig, el inmortal “Paraules d’Amor” de Joan Manuel Serrat, el himno “God be in my head” del londinense John Rutter y el espectacular “Abenlied” para coro mixto a 6 voces de Josef Gabriel Rheinberger, el cual escribió su primera versión cuando apenas tenía 15 años.

Variado reportorio

También el coro Fedam ofrecerá un variado repertorio de la mano de sus jóvenes componentes con su directora Marta Mármol. Desde el famoso “Din,di,rin,din” de la ensalada de Mateu Fletxa "La bomba", pasando por “City of Stars” de la banda sonora de la premiada película “La La Land”, y finalizando con el tema tradicional africano “Tshotsholoza”.

Orfeó Veus Juntes de Quart. / A.Q.

Como es habitual en estos conciertos, las tres formaciones tendrán un canto común acorde al lugar, que no podía ser de otra forma que el “Ave Verum” de Mozart.

El evento está dentro de la campaña “Encontres” que organiza Fecocova bajo el patrocinio del IVC de Valencia y Generalitat Valenciana.