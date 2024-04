DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Netanyahu niega que EEUU sea la causa del aplazamiento de la ofensiva sobre Rafah

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado este domingo que los retrasos en el inicio de la ofensiva militar a gran escala sobre la región de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, no se deben a las presiones de Estados Unidos, al Ramadán o a niguna "vacilación". "Hay que hacer ciertos preparativos. No tardará mucho. Nada nos detendrá, ni siquiera la presión de Estados Unidos", ha afirmado Netanyahu en una comparecencia pública desde Jerusalén justo antes de someterse a una operación quirúrgica por una hernia, según recoge el diario 'The Times of Israel'.