En Aldaia «d’Igualtat, mai n’hi ha prou»

L’Ajuntament d’Aldaia presenta el seu nou programa d’activitats amb motiu del 8M per als mesos de març i abril. Hui tindrà lloc la tradicional «Volta a Peu», una vesprada de caminada, reflexió i diversió amb l’associació «Amas de casa» d’Aldaia. La comitiva partirà des de l’ajuntament per a transitar pels espais i rutes verdes del Cinturó verd i l’horta tradicional per a finalitzar en la seu de Tyrius amb berenar i ball. A les 18 hores, la Sala d’Actes del Centre Matilde Salvador es transformarà en un escenari de veus joves i poderoses, en un micro obert sobre igualtat.

El dijous 7 arribarà el moment de submergir-se en el món de l’artista Yayoi Kusama. A les 17.30 hores, la Biblioteca Municipal d’Aldaia serà l’escenari d’un taller immersiu i sensorial per als més xicotets, mentre que en el Centre Matilde Salvador es durà a terme un taller d’elaboració de pancartes per a la igualtat.

El divendres 8 a les 12 hores, la plaça de la Constitució ressonarà amb lectures de manifestos i la força de les veus que exigeixen canvi. Després, a les 15.30 hores, se celebrarà el Women Business Coffee, una oportunitat única de connexió i expressió per a totes les dones de la comunitat. La jornada culminarà amb la marxa a València a partir de les 17.30 hores.

En abril, els dies 10 i 17, se celebraran les Jornades de Visibilització, Prevenció i Seguretat en l’Esport Femení Alaquàs-Aldaia. El dijous 25, s’abordaran temes profunds amb una conferència sobre pornografia a càrrec de l’experta Mónica Alario Esparver, qui portarà a reflexionar sobre els aspectes menys coneguts d’aquesta qüestió. Finalment, el divendres 26, es tancarà aquest emocionant trimestre amb un concert únic de Sandra Monfort en el TAMA.

Al llarg del trimestre, es duran a terme diverses activitats en els centres educatius, incloent-hi exposicions, tallers d’educació afectiu-sexual i teatre, amb l’objectiu de promoure la consciència sobre la igualtat de gènere i el respecte mutu.