La intención de una empresa por instalar en Villar del Arzobispo una planta de biometano ha pinchado en hueso.Al menos, en lo político y social, porque en la vía administrativa será la Conselleria de MedioAmbiente, Agua, Infraestructuras y Territorio quien tenga la última palabra.Allí se encuentra tramitando la Declaración de Interés Comunitario (DIC), pero antes de que se valide, tanto el pleno municipal del PSPV, EU y PP como los vecinos y vecinas se han mostrado en contra.

A través de una moción en el pleno y a través de escritos en contra firmados por los residentes, arguyen varios motivos para rechazar esta instalación.El primero de ellos es que al estar situada a 2 kilómetros del casco urbano, es más que probable que se sientan los olores derivados de la gallinaza y los purines con los que se genera el gas a través de un proceso de fermentación. Además, ya que enVillar no existen granjas ganaderas, esos residuos serán traídos de otros puntos, por lo que «aumentará el movimiento de transporte pesado» por caminos rurales.

En la moción también se expone que, según el proyecto presentado por la empresa, «se prevé la circulación de entre 4 y 5 camiones diarios por caminos rurales del municipio, la generación de un máximo de 5 puestos de trabajo y propone un canon de un 2% del presupuesto», por lo que de un presupuesto de 8 millones, «el ingreso sería de 160.000 euros para todo el periodo de vigencia de la DIC, que es de 30 años como máximo».

Exponen también que la ubicación idónea sería cerca del punto de producción de los residuos, «mitigando los problemas de gestión de los purines y estiércol que sufren las zonas con alta concentración de granjas y generando puestos de trabajo que hacen más falta en pueblos vecinos más afectados por la despoblación».

Una plataforma de defensa

Como origen de esa respuesta política contundente, el municipio se había organizado en una plataforma con un centenar de personas donde se critica, también, la gestión política del gobierno del PSPV y EU, motivo por el cual convocaron el jueves por la tarde una reunión de urgencia para hacer converger todos los puntos de vista y opiniones.

En los registros de entrada presentados, se expone, entre otros motivos, que en la DIC no se especifica qué se hará y cómo se tratarán los residuos de los residuos, todo aquello que no sea aprovechable de la gallinaza y los purines. Además, también explican que la parcela elegida es de cultivo, y no de secano, y proponen buscar una ubicación al norte y no al sur, como se ha decidido.

Alegaciones contra la planta de Chiva

Esta semana, tanto Cheste como Chiva han iniciado sendas vías para detener la instalación de una planta de biometano que se proyecta en el término municipal de Chiva, pero junto al polígono La Ceja de Cheste. Este consistorio ha interpuesto alegaciones a la documentación de solicitud de DIC, donde se argumenta que esta instalación está cercana a áreas habitadas. Por su parte, Chiva ha solicitado nuevos informes técnicos necesarios para rechazar la implantación de esta infraestructura que afectaría a la calidad de vida de los residentes y de las empresas próximas. A.S.